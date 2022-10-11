На думку укладачів звіту з Інституту з вивчення війни, існують мізерні шанси, що російські та білоруські війська атакуватимуть з півночі. І це попри заяви Алєксандра Лукашенка.

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Білорусь і Росія розгортає додаткові війська

Отже, 10 жовтня самопроголошений президент Білорусі зазначив, що країна спільно з Росією розгортає Регіональне угруповання військ Союзної держави (РГВ). Мовиться про стратегічне формування російських, а також білоруських частин. А їхнє завдання: обороняти Союзну державу.

За словами посіпаки Путіна, відповідної домовленості вдалося дійти ще 7 жовтня. Тоді президенти двох країн дійшли згоди про необхідність неконкретизованого "розгортання" російсько-білоруського РГВ. Причиною цього стала буцімто "ескалація на західних кордонах Союзної держави". Щоправда, чітких параметрів цього самого розгортання Лукашенко не назвав.

Він лише заявив, що до Білорусі перекинуть понад 1000 російських солдатів. Саме ж формування російсько-білоруського угруповання почалося 8 жовтня. На думку аналітиків, до нього входитимуть мобілізовані чоловіки або військовозобов'язані низької готовності. І вони, припускають укладачі звіту, не вважаються чимось загрозливим для України.

Російська частина РГВ – знесилена та деморалізована

У звіті йдеться про те, що російський компонент РГВ – це:

підрозділи 1-ї гвардійської танкової армії,

20-ї загальновійськової армії,

повітряно-десантні частини.

Усі вони зазнали чималих бойових втрат у війні проти України. Тож їхня боєздатність суттєво знижена. Зауважимо, що репортер Kyiv Post розповів про те, що солдатів до Білорусів перекидають у вагонах для худоби. Нагадаємо, що раніше Білорусь грозилася, що готова прийняти у себе 20 тисяч мобілізованих російських чоловіків. Кремлю ця кількість може бути необхідна для того, щоб стримувати українські сили поблизу Києва. Таким чином частина нашого війська буде напоготові замість того, щоб долучатися до контрнаступу.

Водночас слід розуміти, що Росія наразі не має можливості швидко сформувати наземні ударні сили "з нуля" або з наявних у Білорусі підрозділів. Та й сам Генштаб, на який посилаються укладачі, повідомив, що "станом на 10 жовтня загрози нападу з території Білорусі немає".

Ракетний терор продовжується

Додамо, що російські військові 10 жовтня завдали масованого ракетного удару. По території нашої держави окупанти випустили 84 крилаті ракети, 43 з яких вдалося знищили силам ППО. Від ворожих обстрілів постраждали 20 населених пунктів. Серед них:

Київ;

Львів;

Рівне;

Житомир;

Тернопіль;

Хмельницький;

Івано-Франківськ;

Вінниця;

Прилуки;

Ніжин;

Конотоп;

Харків;

Кременчук;

Дніпро;

Кривий Ріг;

Запоріжжя;

Миколаїв;

Одеса.

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