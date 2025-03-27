Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Наголошуємо, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та варто прямувати в укриття.
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Повітряна тривога 27 березня
09:19, 27 березня
В яких областях зараз триває тривога
09:12, 27 березня
Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога,
– ідеться в повідомленні Повітряних сил.
09:10, 27 березня
В Київській та низці областей оголосили повітряну тривогу.