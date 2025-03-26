Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Закликаємо жителів регіонів, де оголошена загроза, прямувати в укриття.
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Куди летять ворожі БпЛА
20:49, 26 березня
Вибухи пролунали в Харкові. За попередньою інформацією, дрони вдарили по Київському районі міста.
20:41, 26 березня
Ворожі ударні БпЛА у напрямку Харкова з півночі.
20:33, 26 березня
Харківська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
20:31, 26 березня
Дніпропетровська область – загроза застосуванняударних БпЛА.
20:24, 26 березня
Ворожі ударні БпЛА рухаються через Запорізьку область у напрямку Дніпропетровщини.