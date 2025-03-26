Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Призываем жителей регионов, где объявлена угроза, направляться в укрытие.
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Куда летят вражеские БпЛА
Взрывы прогремели в Харькове. По предварительной информации, дроны ударили по Киевскому району города.
Вражеские ударные БпЛА в направлении Харькова с севера.
Харьковская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.
Днепропетровская область – угроза применения ударных БпЛА.
Вражеские ударные БпЛА движутся через Запорожскую область в направлении Днепропетровской области.