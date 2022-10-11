По мнению составителей отчета из Института по изучению войны, существуют мизерные шансы, что российские и белорусские войска будут атаковать с севера. И это несмотря на заявления Александра Лукашенко.

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Беларусь и Россия развертывают дополнительные войска

Итак, 10 октября самопровозглашенный президент Беларуси отметил, что страна совместно с Россией разворачивает Региональную группировку войск Союзного государства (РГВ). Речь идет о стратегическом формировании российских, а также белорусских частей. А их задача – защищать Союзное государство.

По словам приспешника Путина, к соответствующей договоренности удалось прийти еще 7 октября. Тогда президенты двух стран пришли к соглашению о необходимости неконкретизированного "развертывания" российско-белорусского РГВ. Причиной этого стала якобы "эскалация на западных границах Союзного государства". Правда, четких параметров этого развертывания Лукашенко не назвал.

Он лишь заявил, что в Беларусь перебросят более 1000 российских солдат. Само же формирование российско-белорусской группировки началось 8 октября. По мнению аналитиков, в него будут входить мобилизованные мужчины или военнообязанные низкой готовности. И они, предполагают составители отчета, не считаются чем-то угрожающим Украине.

Российская часть РГВ – обессиленная и деморализованная

В отчете говорится, что российский компонент РГВ – это:

подразделения 1-й гвардейской танковой армии,

20-й общевойсковой армии,

воздушно-десантные части.

Все они понесли немалые боевые потери в войне против Украины. Так что их боеспособность существенно снижена. Отметим, что репортер Kyiv Post рассказал о том, что солдат в Беларусь перебрасывают в вагонах для скота. Напомним, что ранее Беларусь грозилась, что готова принять у себя 20 тысяч мобилизованных российских мужчин. Кремлю это количество может быть необходимо для того, чтобы сдерживать украинские силы вблизи Киева. Таким образом часть нашего войска будет наготове вместо того, чтобы присоединяться к контрнаступлению.

В то же время следует понимать, что у России пока нет возможности быстро сформировать наземные ударные силы "с нуля" или из имеющихся в Беларуси подразделений. Да и сам Генштаб, на который ссылаются составители, сообщил, что "на 10 октября угрозы нападения с территории Беларуси нет".

Ракетный террор продолжается

Добавим, что российские военные 10 октября нанесли массированный ракетный удар. По территории нашего государства оккупанты выпустили 84 крылатые ракеты, 43 из которых удалось уничтожить силам ПВО. От вражеских обстрелов пострадали 20 населенных пунктов. Среди них:

Киев;

Львов;

Ровно;

Житомир;

Тернополь;

Хмельницкий;

Ивано-Франковск;

Винница;

Прилуки;

Нежин;

Конотоп;

Харьков;

Кременчуг;

Днепр;

Кривой Рог;

Запорожье;

Николаев;

Одесса.

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