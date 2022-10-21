Никакой логики в своих словах Лукашенко не то что найти, а даже придумать не смог. Зачем представителям СБУ такая встреча – самопровозглашенный президент Беларуси "не раскрыл". Его абсурдное заявление было подхвачено росСМИ, информирует 24 канал.

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Свой бред самопровозглашенный президент Беларуси назвал "инсайтом". Лукашенко пожаловался, что, возможно, и не должен раскрывать такую "тайну", но что поделаешь, если он такой "открытый".

Рассказывая, что из его уст не прозвучало "ни одной лжи", Лукашенко снова соврал. Потому что правды от самопровозглашенного президента Беларуси не слышно.

Реакция СБУ

Артем Дехтяренко – спикер СБУ – в комментарии 24 каналау заявил, что служба не комментирует чушь авторства Лукашенко.

СБУ не комментирует чушь и очередные фантазии человека, называющего себя президентом Беларуси,

– говорится в сообщении.

Растет угроза наступления со стороны Беларуси

Россия использует территорию и воздушное пространство Беларуси, чтобы наносить террористические удары по Украине. С начала полномасштабного вторжения продолжаются обсуждения, следует ли ожидать наступление с территории Беларуси.

Осенью 2022 года на территорию Беларуси начали прибывать эшелоны с российскими военными. Впоследствии в Генштабе ВСУ сообщили, что в Беларуси проводят скрытую мобилизацию. Ее маскируют под видом учебных сборов.

В Институте изучения войны утверждают, что оккупанты слишком деградировали, чтобы открыть северный фронт с территории Беларуси. В то же время к попыткам нанесения новых ударов из воздушного пространства страны в Украине должны быть готовы.

По состоянию на 21 октября Генштаб ВСУ сообщил, что в приграничных районах Беларуси ужесточены режимные мероприятия. Угроза наступления растет.

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