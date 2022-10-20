Оккупанты могут наступать на запад Украины

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов на брифинге 20 октября.

Внимание На белорусском аэродроме вблизи Украины стало больше техники и военных: спутниковые фото

Угроза возобновления Вооруженными силами России наступления на северном фронте растет. На этот раз направление наступления может быть изменено на запад белорусско-украинской границы для перерезания основных логистических артерий поставки вооружения и военной техники Украине от стран-партнеров,

– отметил генерал.

Что указывает на угрозу

Громов отметил, что на территории Беларуси продолжаются меры по развертыванию авиационных и других подразделений войск Вооруженных сил противника.

Диктатор Лукашенко проводит меры по скрытой мобилизации. Ну и конечно, Беларусь – это все еще площадка для запуска баллистических ракет и дронов по украинским городам.

На аэродромах могут быть размещены самолеты с "Кинжалами"

По словам Громова, на аэродромах Беларуси находятся самолеты МиГ-31, которые могут быть вооружены крылатыми ракетами типа "Кинжал".

Представитель Генштаба заявил, что Украина на это реагирует – в частности, постоянно следит за ситуацией и принимает меры по надежному прикрытию границ на Северном направлении.

Главное о ситуации на границе с Беларусью

Сегодня, 20 октября, также стало известно, что на аэродроме "Зябровка" под Гомелем увеличилось количество российских военных и военной техники. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки.

В ООС ранее предупредили, что весной угроза повторного нападения из Беларуси может возрасти. К тому времени Россия успеет опрокинуть достаточно техники и сил.

В настоящее время в Беларуси уже находятся 10 тысяч мобилизованных российских военных. Кроме того, туда стянули 170 танков, 200 боевых бронированных машин и 100 минометов.

Лукашенко создал с Путиным региональную группировку войск и ввел режим контртеррористической операции.

Обратите внимание! Недавно диктатор Лукашенко признавал участие Белоруссии в полномасштабной войне против Украины. Однако заявил, что его страна наоборот положительный герой в этой истории, потому что принимает на лечение раненых российских военных и предоставляет убежище украинским беженцам. И ни слова о ракетах и ​​дронах, которые ежедневно российские воины запускают с территории его страны по украинским городам. Не оговорился диктатор и о вторжении оккупантов из Беларуси на территорию Украины в начале войны.

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