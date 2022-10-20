Такое увеличение военного контингента журналисты смогли рассмотреть с помощью спутниковых снимков, ведь на территорию самого аэродрома вход запрещен. Такие изменения отметили читатели белорусской службы издания "Радио Свобода".

Ранее Белорусские военные аэродромы и железную дорогу готовят для приема войск, – Генштаб

Что заметили на спутниковых снимках

Как известно, еще с начала неспровоцированной войны Россия постоянно держит в Беларуси свои военные силы и технику. В частности, с территории этого аэродрома регулярно взлетали самолеты и вертолеты, запускавшие ракеты по Украине.

Однако если продолжительное время количество военного контингента в "Зябровке" почти не изменялось, то только за последний месяц там появились песчаные насыпи. Недавно стало больше и военных страны-агрессора и военной техники.

На самом деле российская военная техника и живая сила прибыли в Зябровку полторы недели назад,

– рассказали в "Радио Свобода".

Эти изменения хорошо видны на спутниковых снимках, сделанных в конце августа и середине октября 2022 года. На них можно заметить, что в северной части аэродрома построили несколько песчаных насыпей и продолжаются строительные работы.

Как отметили журналисты "Радио Свобода", для них используется песок из карьеров на самом аэродроме.



Песок для насыпей берут с карьеров на аэродроме "Зябровка" / Фото "Радио Свобода"

Такие насыпи могут использоваться для установки радиолокационных станций, помогающих идентифицировать цели и наводить ракеты. Например, такие сооружения в Беларуси находятся в воинской части 1146 зенитно-ракетного полка, охраняющего Белорусскую АЭС в Островце.

Также 16 октября спутник смог зафиксировать на аэродроме в Зябровке:

увеличение количества военных грузовиков,

расширение территории военного городка,

наличие зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400,

поезд с горючим (зафиксирован на аэродроме также 16 октября).

Обратите внимание! От Зябровки до государственной границы Украины около 50 километров, чего более чем достаточно для ракетных атак даже старым советским оружием.



Зафиксированные изменения на аэродроме "Зябровка" 16 октября / Фото "Радио Свобода"

Роль Беларуси в войне против Украины

Лукашенко с 24 февраля не раз отмечался громкими фразами по поводу так называемой "спецоперации" и циничными пожеланиями украинцам "мирного неба" в то время, как с территории его государства по ним летели ракеты. Он поддерживает Путина в его войне и:

оказывает материально-техническую поддержку,

позволяет российским войскам использовать территорию Беларуси для вылетов боевых самолетов,

разрешает из Беларуси запускать по Украине ракеты.

За это против северного соседа Украины уже были введены санкции.

Однако все это время он избегает желания русского диктатора втянуть регулярную армию Беларуси в полномасштабную войну.

Может ли открыться новый фронт в войне

Лукашенко заявлял, что на территории Беларуси он планирует сформировать совместную с Россией региональную группировку войск, а также снова заговорил о якобы желании Украины напасть на его страну. Однако даже если Лукашенко отважится вступить в войну – Украина готова.

Однако министр обороны Алексей Резников считает, что для такой войны у белорусов мало мотивации. Лукашенко, вероятно, понимает, что вступление в войну станет его финалом.

Возможное вторжение Беларуси было оценено и в ISW. Там отметили, что, несмотря на то, что страна принимает новых военных России, само ее вступление в войну считают маловероятным.

Важно – Беларусь готовится разместить 20 тысяч мобилизованных россиян: смотрите видео