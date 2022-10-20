Такое увеличение военного контингента журналисты смогли рассмотреть с помощью спутниковых снимков, ведь на территорию самого аэродрома вход запрещен. Такие изменения отметили читатели белорусской службы издания "Радио Свобода".
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Что заметили на спутниковых снимках
Как известно, еще с начала неспровоцированной войны Россия постоянно держит в Беларуси свои военные силы и технику. В частности, с территории этого аэродрома регулярно взлетали самолеты и вертолеты, запускавшие ракеты по Украине.
Однако если продолжительное время количество военного контингента в "Зябровке" почти не изменялось, то только за последний месяц там появились песчаные насыпи. Недавно стало больше и военных страны-агрессора и военной техники.
На самом деле российская военная техника и живая сила прибыли в Зябровку полторы недели назад,
– рассказали в "Радио Свобода".
Эти изменения хорошо видны на спутниковых снимках, сделанных в конце августа и середине октября 2022 года. На них можно заметить, что в северной части аэродрома построили несколько песчаных насыпей и продолжаются строительные работы.
Как отметили журналисты "Радио Свобода", для них используется песок из карьеров на самом аэродроме.
Песок для насыпей берут с карьеров на аэродроме "Зябровка" / Фото "Радио Свобода"
Такие насыпи могут использоваться для установки радиолокационных станций, помогающих идентифицировать цели и наводить ракеты. Например, такие сооружения в Беларуси находятся в воинской части 1146 зенитно-ракетного полка, охраняющего Белорусскую АЭС в Островце.
Также 16 октября спутник смог зафиксировать на аэродроме в Зябровке:
- увеличение количества военных грузовиков,
- расширение территории военного городка,
- наличие зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400,
- поезд с горючим (зафиксирован на аэродроме также 16 октября).
Зафиксированные изменения на аэродроме "Зябровка" 16 октября / Фото "Радио Свобода"
Роль Беларуси в войне против Украины
Лукашенко с 24 февраля не раз отмечался громкими фразами по поводу так называемой "спецоперации" и циничными пожеланиями украинцам "мирного неба" в то время, как с территории его государства по ним летели ракеты. Он поддерживает Путина в его войне и:
- оказывает материально-техническую поддержку,
- позволяет российским войскам использовать территорию Беларуси для вылетов боевых самолетов,
- разрешает из Беларуси запускать по Украине ракеты.
За это против северного соседа Украины уже были введены санкции.
Однако все это время он избегает желания русского диктатора втянуть регулярную армию Беларуси в полномасштабную войну.
Может ли открыться новый фронт в войне
- Лукашенко заявлял, что на территории Беларуси он планирует сформировать совместную с Россией региональную группировку войск, а также снова заговорил о якобы желании Украины напасть на его страну. Однако даже если Лукашенко отважится вступить в войну – Украина готова.
- Однако министр обороны Алексей Резников считает, что для такой войны у белорусов мало мотивации. Лукашенко, вероятно, понимает, что вступление в войну станет его финалом.
- Возможное вторжение Беларуси было оценено и в ISW. Там отметили, что, несмотря на то, что страна принимает новых военных России, само ее вступление в войну считают маловероятным.
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