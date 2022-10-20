Таке збільшення військового контингенту журналісти змогли роздивитися за допомогою супутникових знімків, адже на територію самого аеродрому вхід заборонений. Такі зміни зауважили й читачі білоруської служби видання "Радіо Свобода".

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Що зауважили на супутникових знімках

Як відомо, ще з початку неспровокованої війни Росія незмінно зберігає у Білорусі свої військові сили та техніку. Зокрема з території цього аеродрому регулярно злітали літаки та гелікоптери, які запускали ракети по Україні.

Однак якщо тривалий час кількість військового контингенту у "Зябрівці" майже не змінювалася, то лише протягом останнього місяця там з’явилися піщані насипи. Віднедавна побільшало й військових країни-агресорки та військової техніки.

Насправді російська військова техніка і жива сила прибули в Зябрівку півтора тижня тому,

– розповіли у "Радіо Свобода".

Ці зміни добре видно на супутникових знімках, зроблених наприкінці серпня та всередині жовтня 2022 року. На них можна зауважити, що у північній частині аеродрому звели кілька піщаних насипів та тривають будівельні роботи.

Як зазначили журналісти "Радіо Свобода", для них використовується пісок з кар’єрів на самому аеродромі.



Пісок для насипів беруть з кар’єрів на аеродромі "Зябрівка" / Фото "Радіо Свобода"

Такі насипи можуть використовуватися для встановлення радіолокаційних станцій, які допомагають ідентифікувати цілі та наводити ракети. Наприклад, такі споруди у Білорусі є у військовій частині 1146 зенітно-ракетного полку, який охороняє Білоруську АЕС в Островці.

Також 16 жовтня супутник зміг зафіксувати на аеродромі в Зябрівці:

збільшення кількості військових вантажівок,

розширення території військового містечка,

наявність зенітно-ракетних комплексів С-300 і С-400,

потяг із пальним (зафіксований на аеродромі також 16 жовтня).

Зверніть увагу! Від Зябравки до державного кордону України близько 50 кілометрів, чого більш ніж достатньо для ракетних атак навіть старою радянською зброєю.



Зафіксовані зміни на аеродромі "Зябрівка" 16 жовтня / Фото "Радіо Свобода"

Роль Білорусі у війні проти України

Лукашенко з 24 лютого не раз відзначався гучними фразами щодо так званої "спецоперації" та цинічними побажаннями українцям "мирного неба" в той час, як з території його держави по ним летіли ракети. Він підтримує Путіна у його війні та:

надає матеріально-технічну підтримку,

дозволяє російським військам використовувати територію Білорусі вильотів бойових літаків,

дозволяє з Білорусі запускати по Україні ракети.

За це проти північного сусіда України уже були запроваджені санкції.

Однак весь цей час він уникає бажання російського диктатора втягнути регулярну армію Білорусі у повномасштабну війну.

Чи може відкритися новий фронт у війні

Лукашенко заявляв, що на території Білорусі він планує сформувати спільне з Росією регіональне угрупування військ, а також знову заговорив про нібито бажання України напасти на його країну. Однак навіть якщо Лукашенко наважиться вступити у війну – Україна готова.

Однак міністр оборони Олексій Резніков вважає, що для такої війни у білорусів мало мотивації. Лукашенко ж, ймовірно, розуміє, що вступ у війну стане його фіналом.

Можливе вторгнення Білорусі оцінили й у ISW. Там зазначили, що попри те, що країна приймає нових військових Росії, сам її вступ у війну вважають малоймовірним.

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