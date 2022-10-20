Таке збільшення військового контингенту журналісти змогли роздивитися за допомогою супутникових знімків, адже на територію самого аеродрому вхід заборонений. Такі зміни зауважили й читачі білоруської служби видання "Радіо Свобода".
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Що зауважили на супутникових знімках
Як відомо, ще з початку неспровокованої війни Росія незмінно зберігає у Білорусі свої військові сили та техніку. Зокрема з території цього аеродрому регулярно злітали літаки та гелікоптери, які запускали ракети по Україні.
Однак якщо тривалий час кількість військового контингенту у "Зябрівці" майже не змінювалася, то лише протягом останнього місяця там з’явилися піщані насипи. Віднедавна побільшало й військових країни-агресорки та військової техніки.
Насправді російська військова техніка і жива сила прибули в Зябрівку півтора тижня тому,
– розповіли у "Радіо Свобода".
Ці зміни добре видно на супутникових знімках, зроблених наприкінці серпня та всередині жовтня 2022 року. На них можна зауважити, що у північній частині аеродрому звели кілька піщаних насипів та тривають будівельні роботи.
Як зазначили журналісти "Радіо Свобода", для них використовується пісок з кар’єрів на самому аеродромі.
Пісок для насипів беруть з кар’єрів на аеродромі "Зябрівка" / Фото "Радіо Свобода"
Такі насипи можуть використовуватися для встановлення радіолокаційних станцій, які допомагають ідентифікувати цілі та наводити ракети. Наприклад, такі споруди у Білорусі є у військовій частині 1146 зенітно-ракетного полку, який охороняє Білоруську АЕС в Островці.
Також 16 жовтня супутник зміг зафіксувати на аеродромі в Зябрівці:
- збільшення кількості військових вантажівок,
- розширення території військового містечка,
- наявність зенітно-ракетних комплексів С-300 і С-400,
- потяг із пальним (зафіксований на аеродромі також 16 жовтня).
Зафіксовані зміни на аеродромі "Зябрівка" 16 жовтня / Фото "Радіо Свобода"
Роль Білорусі у війні проти України
Лукашенко з 24 лютого не раз відзначався гучними фразами щодо так званої "спецоперації" та цинічними побажаннями українцям "мирного неба" в той час, як з території його держави по ним летіли ракети. Він підтримує Путіна у його війні та:
- надає матеріально-технічну підтримку,
- дозволяє російським військам використовувати територію Білорусі вильотів бойових літаків,
- дозволяє з Білорусі запускати по Україні ракети.
За це проти північного сусіда України уже були запроваджені санкції.
Однак весь цей час він уникає бажання російського диктатора втягнути регулярну армію Білорусі у повномасштабну війну.
Чи може відкритися новий фронт у війні
- Лукашенко заявляв, що на території Білорусі він планує сформувати спільне з Росією регіональне угрупування військ, а також знову заговорив про нібито бажання України напасти на його країну. Однак навіть якщо Лукашенко наважиться вступити у війну – Україна готова.
- Однак міністр оборони Олексій Резніков вважає, що для такої війни у білорусів мало мотивації. Лукашенко ж, ймовірно, розуміє, що вступ у війну стане його фіналом.
- Можливе вторгнення Білорусі оцінили й у ISW. Там зазначили, що попри те, що країна приймає нових військових Росії, сам її вступ у війну вважають малоймовірним.
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