Окупанти можуть наступати на Захід України

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов на брифінгу 20 жовтня.

Увага На білоруському аеродромі поблизу України побільшало техніки та військових: супутникові фото

Загроза відновлення Збройними силами Росії наступу на північному фронті зростає. Цього разу напрямок наступу може бути змінений на захід білорусько-українського кордону для перерізання основних логістичних артерій постачання озброєння та військової техніки Україні від країн-партнерів,

– зазначив генерал.

Що вказує на загрозу

Громов зазначив, що на території Білорусі тривають заходи з розгортання авіаційних та інших підрозділів військ Збройних сил противника.

Диктатор Лукашенко проводить заходи з прихованої мобілізації. Ну і звісно, Білорусь – усе ще майданчик для запуску балістичних ракет та дронів по українських містах.

На аеродромах можуть бути розміщені літаки з "Кинджалами"

За словами Олексія Громова, на аеродромах Білорусі перебувають літаки МіГ-31, які можуть бути озброєні крилатими ракетами типу "Кинджал".

Представник Генштабу заявив, що Україна на це реагує – зокрема, постійно стежить за ситуацією і вживає заходів для надійного прикриття кордонів на Північному напрямку.

Головне про ситуацію на кордоні з Білоруссю

Сьогодні, 20 жовтня, також стало відомо, що на аеродромі "Зябрівка", що під Гомелем, збільшилася кількість російських воєнних та військової техніки. Про це свідчать супутникові знимки.

В ООС раніше попередили, що навесні загроза повторного нападу з Білорусі може зрости. До того часу Росія встигне перекинути достатньо техніки та сил.

Наразі в Білорусі вже перебуває 10 тисяч мобілізованих російських військових. Крім того, туди стягнули 170 танків, 200 бойових броньованих машин та 100 мінометів.

Лукашенко створив з Путіним регіональне угрупування військ та запровадив режим контртерористичної операції.

Зверніть увагу! Нещодавно диктатор Лукашенко визнавав участь Білорусі у повномасштабній війні проти України. Однак, заявив, що його країна навпаки позитивний герой у цій історії, бо приймає на лікування поранених російських військових і надає прихисток українським біженцям. І ні слова про ракети та дрони, які щодня російські вояки запускають з території його країни по українських містах. Не обмовився диктатор і про вторгнення окупантів з Білорусі на територію України на початку війни.

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