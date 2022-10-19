До кінця року ситуація на північних кордонах нашої країни має залишитися стабільною. Про це в ефірі телемарафону розповів помічник командувача Об'єднаних сил ЗСУ Євген Силкін, передає 24 канал. Щоправда, є загроза обстрілів з території Білорусі.

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Навесні загроза зросте

Так, Силкін зазначив, що наразі ймовірність повторного вторгнення агресора в Україну з Білорусі є дуже низькою. Однак повністю її не виключають.

За нашою оцінкою, до кінця року ворог не зможе накопичити достатньо сил і засобів для повторного наступу. А навесні така загроза значно може зрости,

– попередив військовий.

Скільки російських військових у Білорусі

Крім того, Білорусь та Росія беруть участь у спільній військовій операції. Білорусь від початку повномасштабної війни надає свій повітряний простір, матеріальні засоби, боєприпаси. Значна частина білоруської армії перебуває у прикордонних областях.

Силкін зауважив, що, за офіційними даними, на території Білорусі перебуває 10 тисяч мобілізованих російських військовослужбовців. Крім того, туди стягують ворожу техніку – 170 танків, 200 бойових броньованих машин та 100 мінометів.

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