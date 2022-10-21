Три угрожающих направления

"Угроза возобновления наступления Вооруженных сил РФ со стороны Беларуси растет, удар может быть направлен на запад для попытки логистического "отрезания" Украины". Поскольку такую оценку официально озвучил Генштаб устами Громова, значит, уже пора моделировать, какие могут быть варианты нового набега рашистов со стороны Беларуси.

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Наиболее очевидное направление возможного удара орков – это на Ковель – Изов, пограничный железнодорожный переход, через который идет значительная часть нашей логистики в ЕС. Если рашисты сосредоточатся исключительно на этом направлении, то могут достичь частичного успеха, то есть – по меньшей мере, приостановки движения по этой железной дороге.

Но практика предыдущих нескольких месяцев показывает, что армия РФ не отличается рациональностью планирования. Поэтому вполне вероятно, что орки будут "закладывать" и второе направление удара со стороны Беларуси – на Сарны, где проходит железнодорожная магистраль из Олевска на Ровно и дальше на Ковель.

В конце концов, с марта 2022 года в армии РФ остался "незакрытый гештальт" – ограниченные силы оккупантов пытались наступать на Житомирщине, успеха не добились, но существенно отбомбились по Коростеню – важному железнодорожному узлу, с которого расходится сразу три направления движения на Львов. Поэтому вполне вероятно, что при планировании нового удара из Беларуси рашисты "заложат" и третье направление удара – на Овруч и дальше на Коростень, ну и еще вскользь на Житомир.

По конфигурации выходит что-то вроде "римейка" Арденнского контрнаступления немцев в 1944 году – там тоже план "на бумаге" выглядел красиво, но довольно быстро получили на орехи и отступили. А потом пленные генералы Вермахта жаловались в мемуарах, что лучше было бы стать "в глухую оборону".

Украина располагает настолько плотной сетью железных дорог и автотрасс, что для их перекрытия не хватит никакого количества "юнитов". А наступать рашистам со стороны Беларуси придется в направлении, где, кроме всего прочего, достаточно плотная сеть аэродромов.

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Поможет ли Путину "пушечное мясо" Лукашенко

Количество "чмобиков" в РФ на самом деле не резиновое. Потому похоже, что группировка в 9 тысяч орков, 170 танков и 200 ББМ – это максимум, который смогут стянуть россияне в Беларусь. Потому что кадры и танки более нужны на других направлениях.

Для понимания порядка цифр. Чтобы удерживать позиции у Сватово, россияне (по некоторым прикидкам) собрали примерно 20 тысяч "штыков". А тот же 3-й армейский корпус хоть и имел 10 – 12 тысяч "штыков", но "стерся" только за месяц оборонительных боев.

Наиболее вероятно, что Кремль рассчитывает именно на Беларусь как новый источник поступления "пушечного мяса". На бумаге Республика Беларусь имеет 300 тысяч человек "мобрезерва", но сколько в реальности можно отмобилизовать – вопрос открытый. Поэтому вполне вероятно, что при планировании нового удара Кремль будет полагаться именно на "кадровые" части армии Беларуси.

Сухопутные войска Беларуси имеют 10,7 тысячи "штыков", сведенных в 4 механизированные бригады, 2 артиллерийские бригады, 1 инженерную бригаду и 1 инженерный полк. Заявленное количество техники и вооружения – 537 танков типа Т-72Б и Т-72Б3 (20 единиц), 132 БРМ-1 и 932 единицы БМП-2, 58 тягачей МТ-ЛБ и 13 разведывательных бронемашин "Кайман", 75 самоходных противотанковых комплексов 9П148 "Конкурс" и 85 машин 9П149 "Штурм". Артиллерия – 583 артсистемы калибров 122 миллиметра и 152 миллиметра, 164 реактивных системы залпового огня.

Силы специальных операций – 5,9 тысяч человек, две десантно-штурмовые бригады и одна бригада спецназначения, суммарно имеющая 185 бронетранспортеров БТР-70 и БТР-80, 24 гаубицы Д-30 калибра 122 миллиметра и 18 САУ 2Б.

Белорусские ВВС – 28 истребителей МиГ-29 и 6 самолетов МиГ-29УБ, четыре Су-30СМ, 22 штурмовика типа Су-25К/УБК, 12 учебно-боевых Як-130 и 12 учебных L-39, 12 ударных вертолетов Ми-2 20 вертолетов Ми-8.

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Время играет на нас

Сейчас я склонен считать, что в случае подготовки удара со стороны Беларуси рашисты будут формировать группировку, эквивалентную армейскому корпусу. И похоже, что весь замысел Кремля "верстается" именно под то, что именно белорусские части будут "ядром" этой группировки.

Но насколько "удачно" россияне умеют применять "разнородные" группировки, видим хотя бы на примере того, как оркам пришлось бежать из Купянска, Изюма и Лимана. И в оборону Бахмута они тоже уперлись, уже какую неделю "бьются лбом".

Для подготовки нового наступления из Беларуси россиянам понадобится от одного до четырех месяцев. И это время послужит укреплению нашей обороны, чтобы достойно отразить новую угрозу.

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