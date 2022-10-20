Задокументированное преступление
Но мы понимаем, что как бы они ни называли захват и грабеж части нашей земли, это все равно остается несправедливой захватнической войной.
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Путина выводят из-под удара
Но есть еще один прекрасный момент, связанный с недавними решениями российской власти. Теперь за все военные вопросы отвечает свеженазначенный генерал и мясник Суровикин, а за все организационные и экономические вопросы, связанные с войной, – премьер-министр Мишустин.
А кремлевский фюрерок Путин, развязавший войну ради удовлетворения своих комплексов, уже как бы и ни при чем. Уже и не отвечает за провалы россиянской кампании и за сотни тысяч исковерканных и загубленных жизней. Сидит на двух чемоданчиках и косит под белого и пушистого…
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Приговор уже прозвучал
Вот никогда вожди не отказываются от лавров и почестей за победы! Напротив, приписывают чужие. А если Путин отползает в сторону, даже в Кремле начинают понимать, что война против Украины провалена и катится под откос.
Важно – для чего Путину объявление военного положения на оккупированных территориях Украины: смотрите видео