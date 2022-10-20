Кремлевская "перестройка"

То есть диктаторскому режиму Кремля необходимо укрепить свое влияние на временно оккупированных территориях Украины, в кратчайшие сроки построить идентичную политическую систему, как в России, а также создать и привести в действие региональные представительства всех органов власти России на временно оккупированной территории Украины.

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Итак, в зоне оккупации идет особый период, который инициировал первый заместитель главы Администрации президента РФ Сергей Кириенко. Суть этого периода состоит в реализации алгоритма построения сети государственных, политических и общественных организаций России на временно оккупированных территориях Украины. Для этого уже сейчас начался процесс формирования региональных представительств и кадровых назначений на должности глав парламентских политических партий России на временно оккупированных территориях Украины.

Партия "Единая Россия"

Региональные отделения возглавили:

Луганская область – Денис Мирошниченко , "глава парламента" псевдореспублики террористов на оккупированной Луганщине.

, "глава парламента" псевдореспублики террористов на оккупированной Луганщине. Донецкая область – Денис Пушилин , главарь террористов оккупированных территорий Донбасса.

, главарь террористов оккупированных территорий Донбасса. Херсонская область – Игорь Костюкевич , депутат Госдумы РФ.

, депутат Госдумы РФ. Запорожская область – Галина Данильченко, глава оккупационной администрации Мелитополя.

Партия КПРФ

Региональные отделения возглавили:

Луганская область – Игорь Гуменюк , первый секретарь компартии псевдообразования в Луганской области.

, первый секретарь компартии псевдообразования в Луганской области. Донецкая область – Борис Литвинов , первый секретарь псевдообразования в Донецкой области.

, первый секретарь псевдообразования в Донецкой области. Херсонская область – происходит поиск кандидатуры.

Запорожская область идет поиск кандидатуры.

Партия "Справедливая Россия за правду"

Региональные отделения возглавили:

Луганская область – Геннадий Тараканов , глава центра СРЗП на оккупированной Луганщине и руководитель сети супермаркетов "Матрешка".

, глава центра СРЗП на оккупированной Луганщине и руководитель сети супермаркетов "Матрешка". Донецкая область – Алексей Жигулин , адвокат и глава центра СРЗП на оккупированной Донетчине.

, адвокат и глава центра СРЗП на оккупированной Донетчине. Херсонская область – идет поиск кандидатуры.

Запорожская область – идет поиск кандидатуры.

При выборе кандидатов в Запорожской и Херсонской областях предпочтение будет отдаваться представителям штабов Захара Прилепина, который является сопредседателем партии СРЗП.

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Партия ЛДПР

Региональные отделения возглавили:

Луганская область – идет поиск кандидатуры.

Донецкая область – Андрей Крамар , советник главаря псевдореспублики террористов.

, советник главаря псевдореспублики террористов. Херсонская область – идет поиск кандидатуры.

Запорожская область – Екатерина Уманец, глава оккупационной администрации Кирилловки, в прошлом активистка политической партии "Союз Левых Сил".

По данным местных источников, за последние шесть месяцев 2022 года в политическую партию РФ "Единая Россия" вступило более 48 тысяч жителей оккупированной части Луганской и Донецкой областей. Партия "Единая Россия" поглощает ранее созданные политические проекты на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей – общественное движение "Мир Луганщине", общественное движение "Донецкая республика", общественное движение "Свободный Донбасс". Но определились не только с партийными кадрами, но и назначили партийных кураторов оккупированных территорий.

Так, политический совет партии ЕР определил состав депутатов Госдумы РФ для поддержания связи с "избирателями" на оккупированных РФ территориях Украины:

оккупированная часть Донецкой области – Зураба Макиева ;

; оккупированная часть Луганской области – Виктора Водолацкого ;

; оккупированная часть Запорожской области – Артема Бичаева ;

; оккупированная часть Херсонской области – Игоря Костюкевича.

Также политический совет партии "Единая Россия" утвердил интеграционную программу для оперативного проведения процессов интеграции временно оккупированных территорий Украины с РФ. Она направлена на интеграцию в сфере образования, общественной и политической деятельности, культурной и спортивной жизни местного населения. Разработкой программы занимались представители фонда "Русский мир".

Политическая партия КПРФ также выстраивает партийные структуры. По состоянию на 1 октября 2022 года Коммунистическая партия России завершила процедуру поглощения коммунистических партий временно оккупированных территорий Донбасса и начала создание региональных отделений КПРФ в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях. ЦК КПРФ принял решение о назначении координаторов рабочих групп из числа депутатов Госдумы по подготовке конференций по созданию отделений.

В Донецкой области эту работу возглавит депутат Госдумы РФ Казбек Тайсаев, в Луганской области – депутат Евгений Бессонов, в Запорожской области – сам депутат Андрей Ющенко, в Херсонской области – депутат Алексей Куринный.

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Большое перекраивание под Путина

Параллельно с формированием представительств политических партий России на временно оккупированных территориях Украины Центризбирком России впервые провел заседание с участием комиссий недавно аннексированных территорий Украины и анонсировал разработку "дорожных карт" по интеграции оккупированных территорий в российскую избирательную систему. До конца 2022 года стоит задача формирования территориальных избирательных комиссий. Начало избирательной кампании-2023 в зоне оккупации должно стартовать в июне.

То есть Кремль планирует провести "выборы" в местные советы на оккупированных территориях Украины осенью 2023 года. А за особый период оккупанты планируют установить там представительство силовых органов с целью тотального контроля силовиков за всеми процессами.

Следует обратить внимание, что руководителями оккупационных администраций в регионах будут те, кто назначен руководить представительством политической партии "Единая Россия". Из всех действующих гауляйтеров руководить представительством "Единой России" оставили только главаря террористов на оккупированной части Донетчины Дениса Пушилина.

Во время особого периода, а это четыре месяца, кадровых изменений не планируется, но после формирования и запуска в работу представительств всех силовых органов России последуют первые смены глав оккупационных администраций.

Объявление президентом России Владимиром Путиным военного положения на временно оккупированных территориях Украины необходимо для того, чтобы установить там порядок России, а также зачистить сепаратистские элиты, вступившие в открытый конфликт с Кириенко летом 2022 года, когда он активно начал формировать под себя кадровую политику, которая не понравилась местным элитам.

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