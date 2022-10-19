Миссия – разбудить ООН
Проигрывая на поле боя, Россия шантажирует техногенными катастрофами: если не сдадитесь и не согласитесь на Царева, Киву, Азарова президентом, не станете Беларусью – будем разрушать все, до чего дотянемся, на всей территории страны.
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Почему бы Украине не просить ту же ООН о защите гражданской инфоструктуры? Это – не помощь в ведении боевых действий, это – защита гражданского населения от терроризма, а Европы – от техногенных катастроф.
Еще одной волны миграции в 10 – 15 миллионов Европа не выдержит, а на восстановление всего не хватит никаких планов Маршала.
Лишенные человеческого
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Кто-то видел, чтобы они обсуждали, чем им это поможет? Потому что со стороны кажется, что им уже ничто ничем помочь не может. Это страна в терминальной стадии безумия.
Когда за окном уже традиционное "бабах", вспоминаю крики баб в Ейске: "Да как же так, за что, мы же здесь живем, понимаете, живем!!!". Понимаешь, что оно полностью лишено признаков человека и никогда ничего не осознает.
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