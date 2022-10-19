Миссия – разбудить ООН

Проигрывая на поле боя, Россия шантажирует техногенными катастрофами: если не сдадитесь и не согласитесь на Царева, Киву, Азарова президентом, не станете Беларусью – будем разрушать все, до чего дотянемся, на всей территории страны.

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Почему бы Украине не просить ту же ООН о защите гражданской инфоструктуры? Это – не помощь в ведении боевых действий, это – защита гражданского населения от терроризма, а Европы – от техногенных катастроф.

Еще одной волны миграции в 10 – 15 миллионов Европа не выдержит, а на восстановление всего не хватит никаких планов Маршала.

Лишенные человеческого

Стесняюсь спросить. Какова цель России сейчас? Военное поражение Украины – это ясно. А дальше что? Царев или Медведчук – президент, Оксана Марченко – вместо Савика Шустера, Кива – министр борьбы с наркотиками, Шарий – уполномоченный по делам детей… Весь народ – в концлагере. Вся страна – в один уровень жизни с Луганском. Ради этого все это?

Актуальное Россия всегда будет пытаться убить нас всех – у Украины есть только один шанс выжить

Кто-то видел, чтобы они обсуждали, чем им это поможет? Потому что со стороны кажется, что им уже ничто ничем помочь не может. Это страна в терминальной стадии безумия.

Когда за окном уже традиционное "бабах", вспоминаю крики баб в Ейске: "Да как же так, за что, мы же здесь живем, понимаете, живем!!!". Понимаешь, что оно полностью лишено признаков человека и никогда ничего не осознает.

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