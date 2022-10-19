Місія – розбудити ООН
Програючи на полі бою, Росія шантажує техногенними катастрофами: якщо не здастеся і не погодитеся на Царьова, Киву, Азарова президентом, не станете Білоруссю – будемо руйнувати все, до чого дотягнемося, на всій території країни.
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Чому б Україні не просити ту ж ООН про захист цивільної інфаструктури? Це – не допомога у веденні бойових дій, це – захист цивільного населення від тероризму, а Європи – від техногенних катастроф.
Ще однієї хвилі міграції у 10 – 15 мільйонів Європа не витримає, а на відновлення всього не вистачить ніяких планів Маршала.
Позбавлені людського
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Хтось бачив, щоб вони обговорювали, чим їм це допоможе? Бо збоку виглядає, що їм вже ніщо нічим допомогти не може. Це країна в термінальній стадії безумства.
Коли за вікном вже традиційне "бабах", згадую крики баб у Єйську: "Да как же так, за што, ми же тут живьом, панімаєтє, живьом!!!". Розумієш, що воно повністю позбавлене ознак людини і ніколи нічого не усвідомить.
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