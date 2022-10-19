Місія – розбудити ООН

Програючи на полі бою, Росія шантажує техногенними катастрофами: якщо не здастеся і не погодитеся на Царьова, Киву, Азарова президентом, не станете Білоруссю – будемо руйнувати все, до чого дотягнемося, на всій території країни.

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Чому б Україні не просити ту ж ООН про захист цивільної інфаструктури? Це – не допомога у веденні бойових дій, це – захист цивільного населення від тероризму, а Європи – від техногенних катастроф.

Ще однієї хвилі міграції у 10 – 15 мільйонів Європа не витримає, а на відновлення всього не вистачить ніяких планів Маршала.

Позбавлені людського

Стєсняюсь спросіть. Яка мета Росії зараз? Воєнна поразка України – це ясно. А далі що? Царьов чи Медведчук – президент, Оксана Марченко – замість Савіка Шустера, Кива – міністр боротьби з наркотиками, Шарій – уповноважений у справах дітей… Весь народ – в концтабори. Вся країна – в один рівень життя з Луганськом. Заради цього все це?

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Хтось бачив, щоб вони обговорювали, чим їм це допоможе? Бо збоку виглядає, що їм вже ніщо нічим допомогти не може. Це країна в термінальній стадії безумства.

Коли за вікном вже традиційне "бабах", згадую крики баб у Єйську: "Да как же так, за што, ми же тут живьом, панімаєтє, живьом!!!". Розумієш, що воно повністю позбавлене ознак людини і ніколи нічого не усвідомить.

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