Марні мрії про смерть кривавого карлика

Не важливими є причини підтримки: внутрішні переконання, пропаганда, дитячі образи – важливий факт. Ми воюємо не з режимом, не з бандою упирів, яка захопила Кремлівську та Останкінську вежі, – ми воюємо з російським народом: з російською державою та абсолютною більшістю його населення.

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Тому не варто жити в ілюзії, що бліду міль заб'ють табакерками у мармуровому туалеті чергового палацу. Не заб'ють. А якщо й заб'ють, то наступна істота, яка підніметься на трон, може виявитися ще більш небезпечною для нас.

І розраховувати на народне повстання, як на мене, – безглузда дурниця. Жодні труни, в жодній кількості не змусять аморфну ​​масу замислитися над найпростішим питанням: яку саме батьківщину і від кого їхні діти, чоловіки та брати захищають у херсонських степах? Чому їхня батьківщина опинилася там?

Гітлер би позаздрив

Страшна цифра – 82%. У принципі, навіть якщо Буданов помиляється на 10 – 15 – 20%, і його служба неправильно проаналізувала дані, це не змінює справи. 75% – це теж страшно. І 60% жахливо. Страшно не за нас – за них.

Історичні аналогії настільки очевидні та прозорі, що їх можна не озвучувати. Коли у спадкоємців Гітлера і Геббельса у розпорядженні 20 років і російське телебачення, можна перетворити найрозумніший і найдобріший народ на бидломасу, спраглу крові та нових територій. А якщо звернутися до історії, причому найближчої, то російське "Радіо Тисячі Пагорбів" працювало не з найдобрішими і найрозумнішими людьми на світі. Результат очевидний.

Я б, звичайно, втішав себе думками про помилку ГУР, тільки місяць тому, якраз на початку російської мобілізації, турбуючись про долю патріотично налаштованого племінника, поговорив зі своєю пітерською троюрідною сестрою. Залишки наївних мрій як вітром здуло. І справа не сестрі. Не в десятках людей, з якими спілкувався.

Про головне Показати Путіну його місце дуже просто

Коли з країни вкотре втікають найрозумніші, найпорядніші, найталановитіші, то можна здогадатися, хто в ній залишається. І що із цього проростає.

Я тепер у буданівську цифру вірю. Я вірю у передчуття Івана Буніна. Наплодили. Ні переговори під будь-яким патронатом, ні тимчасовий мир на найвигідніших умовах, жодні обіцянки, хто б їх не гарантував, не змінять картини.

Війна, що має стати останньою

Щойно у РФ з'явиться фінансова та фізична можливість захопити Україну, вона знову спробує всіх нас вбити. Намірів ніхто не приховує – це відкрито заявляється на рівні державних та громадських діячів, офіційною пропагандою та православною російською церквою.

З нами воює народ. 82% – це народ. Наші зруйновані міста – це не справа рук Путіна. Це справа рук російського солдата і офіцера чи контрактника, чи строковика – без різниці. Не Путін вбиває, грабує, ґвалтує і мародерить. І не лише Путін за все це відповідатиме.

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У нас немає іншого варіанту вижити, крім як завдати РФ військової поразки. РФ немає варіанту перемогти – проти неї весь цивілізований світ, інакше й бути не могло. Відродження нацизму під назвою рашизм, на величезній території у 21 столітті вимагає рішучих дій. І світ, здається, це зрозумів.

Шкода, що для того, щоб усвідомити те, що відбувається, світові знадобилися метртві українці та українки, спалені міста та селища, зранена земля та розірване російськими ракетами небо. Але краще пізно, ніж ніколи. Ворог буде розбитий, перемога буде за нами!

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