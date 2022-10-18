Іранські "кур'єри смерті"

Перший – Fateh-110, дальність стрільби до 300 кілометрів, маса боєголовки – до 650 кілограмів, швидкість польоту – до 4000 кілометрів на годину. Виготовляє іранська державна корпорація Aerospace Industries Organization, стоїть на озброєнні КВІР (Корпус вартових ісламської революції).

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Другий – Zolfaghar, заявлена дальність стрільби аж до 700 кілометрів, маса боєголовки – 500 кілограмів. Виготовляють такі балістичні ракети підприємства із структури КВІР.

За своїми характеристиками ці дві балістичні ракети мають більш руйнівну силу, аніж рашистські комплекси "Точка-У", С-300 чи "Іскандер", якими орки обстрілюють великі прифронтові міста, як-от Харків, Запоріжжя чи Дніпро.

Але з іншого боку, схоже, росіяни замовили ці балістичні ракети в Ірану саме з розрахунку, що доволі скоро лінія фронту може відкотитись сильно подалі від Харкова, Запоріжжя чи Дніпра, і причому не на користь Кремля. Тому їм і потрібні "вироби" зі збільшеною дальністю стрільби (С-300 і "Точка-У" можуть бити на максимум 100 – 120 кілометрів, "Іскандер" – до 500 кілометрів).

Безперечно, Іран зможе поставити Кремлю будь-який обсяг балістичних ракет. Адже навіть режим Башара Асада за всієї розрухи налагодив у себе виробництво тих же Fateh-110 під індексом M-600.

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Українська зброя – час

Але на нашу користь тут грає час. Бо спочатку іранці все ж мають виготовити ті ракети для орків, а потім їх ще й доставити в Росію. І це буде значно складніше логістичне завдання, аніж "загнати" на територію РФ всього чотири транспортники Іл-76, які власне й доставили ті декілька сотень "мопедів, що літають".

Будемо сподіватись, що цей час дозволить нам або покращити засоби захисту, або покращити засоби доставки "бавовни" за допомогою західних партнерів.

Коли, наприклад, в міністра оборони (США – 24 канал) Остіна за підсумками "Рамштайну-6" журналісти почали питати, чи отримає Україна комплекси Patriot, очільник Пентагону не став ані підтверджувати, ані заперечувати.

А у вересні 2022 року в профільних американських ЗМІ з'явився такий натяк. Сили спеціальних операцій США та ВПС США успішно відпрацьовують проєкт Rapid Dragon на тему, як адаптувати звичайний транспортний літак будь-якого типу для запуску крилатої ракети AGM-158 JASSM-ER, із дальністю стрільби до 1000 кілометрів. Із прямим пасажем, що "США мають партнерів, яким потрібні такі крилаті ракети, але нема відповідних ударних літаків". Тим більше, що там для старту ракети потрібна буквально палета, яка скидається з літака.

Війна триває, бережімо своїх близьких.

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