Літакопад стане традицією

Але тут загорівся двигун. Можливо, й техніки не догледіли, а вони теж втомлюються.

Варте уваги Кремлівський "фальстарт": що змусило окупантів почати ракетний терор України, не чекаючи зими

По російських бортах постійно працює українська ППО. Якщо не впав, то не факт, що буде далі літати, а літати треба. Тому їх борти будуть постійно падати.

До допису додаю дві фотки підбитого російського Су-25, який повернувся на аеродром, але не факт, що вже кудись полетить.

З кожним днем війни проти України у Росії стає дедалі менше літаків / Фото з фейсбуку Антона Павлушка

Окрім літаків, країна-агресор втрачає і льотчиків / Фото з фейсбуку Антона Павлушка

Цікаве Російська армія продовжує бути загрозою, але перестала бути страшною

Що там із Су-34? Після чергового "Стінгера" заліпили скотчем пробоїну? Заліпили, перехрестили – і в бій.

Росіяни використовують не тільки дрони-камікадзе, але і Су-34-камікадзе.

Актуально – у Росії військовий літак впав на багатоповерхівку: дивіться відео