Речник Повітряних Сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону повідомив про збиття ворожого літального апарата Су-25. Сталося це в Херсонській області.

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Деталей немає, але є факт збиття

Під час повітряних тривог та новин про те, що росіяни намагаються атакувати енергетичну інфраструктуру України, особливо приємно чути про збиття ворожих літаків.

Цей літак збитий буквально 15 хвилин тому (Су-25 збитий близько 09:25 – 24 канал). Поки що подробиць немає, але є факт його збиття,

– зазначив Ігнат.

Яка особливість літаків Су-25 Ці літальні апарати – це одномісні броньовані дозвукові штурмовики. Призначені для авіаційної підтримки у зоні бойових дій вдень та вночі за умов візуальної видимості цілі. Також їх використовують для знищення об'єктів, коли є льотна погода. Об'єктом ураження можуть бути наземні та надводні цілі, повітряні маловисотні, повільні цілі – тобто гелікоптери та транспортні літаки.

Джерело: Вікіпедія

Як працюють Повітряні Сили: актуальна інформація

Раніше Юрій Ігнат на брифінгу говорив про те, що загалом Збройні Сили збили щонайменше 37 дронів-камікадзе від вечора 16 жовтня. Потрібно розуміти, що нашій оборонній авіації вдалось ліквідувати близько 85% ворожих безпілотників іранського виробництва. Окрім того, речник наголосив, що дрони збивали системи ППО Повітряних сил і Сухопутних військ, а також тероборона та Нацгвардія.

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Проте Ігнат також заявляв, що в нас немає засобів для збиття балістичних ракет. Засоби масової інформації повідомляють, що Росія може отримати незабаром балістичні іранські ракети. Важливо, щоб світ допоміг нашій державі установками протиповітряної оборони, які б могли ефективно знешкоджувати ці ракети.

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