Спикер Воздушных Сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона сообщил о сбитии вражеского летательного аппарата Су-25. Произошло это в Херсонской области.

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Деталей нет, но есть факт сбития

Во время воздушных тревог и новостей о том, что россияне пытаются атаковать энергетическую инфраструктуру Украины, особенно приятно слышать о сбитии вражеских самолетов.

Этот самолет сбит буквально 15 минут назад (Су-25 сбит около 09:25 – 24 канал). Пока подробностей нет, но есть факт его сбития,

– отметил Игнат.

Какая особенность самолетов Су-25 Эти летательные аппараты – это одноместные бронированные дозвуковые штурмовики. Предназначены для авиационной поддержки в зоне боевых действий днем ​​и ночью при визуальной видимости цели. Также их используют для уничтожения объектов, когда летная погода. Объектом поражения могут быть наземные и надводные цели, воздушные маловысотные, медленные цели – то есть вертолеты и транспортные самолеты.

Источник: Википедия

Как работают Воздушные Силы: актуальная информация

Ранее Юрий Игнат на брифинге говорил о том, что всего Вооруженные Силы сбили по меньшей мере 37 дронов-камикадзе с вечера 16 октября. Следует понимать, что нашей оборонной авиации удалось ликвидировать около 85% вражеских беспилотников иранского производства. Кроме того, спикер подчеркнул, что дроны сбивали системы ПВО Воздушных сил и Сухопутных войск, а также тероборона и Нацгвардия.

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Однако Игнат также заявлял, что у нас нет средств для сбивания баллистических ракет. СМИ сообщают, что Россия может получить вскоре баллистические иранские ракеты. Важно, чтобы мир помог нашему государству установками противовоздушной обороны, которые могли бы эффективно обезвреживать эти ракеты.

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Какая особенность самолетов Су-25 Эти летательные аппараты – это одноместные бронированные дозвуковые штурмовики. Предназначены для авиационной поддержки в зоне боевых действий днем ​​и ночью при визуальной видимости цели. Также их используют для уничтожения объектов, когда есть летная погода. Объектом поражения могут быть наземные и надводные цели, воздушные маловысотные, медленные цели – то есть вертолеты и транспортные самолеты.

Источник: Википедия

Как работают Воздушные Силы: актуальная информация

Ранее Юрий Игнат на брифинге говорил о том, что всего Вооруженные Силы сбили по меньшей мере 37 дронов-камикадзе с вечера 16 октября. Следует понимать, что нашей оборонной авиации удалось ликвидировать около 85% вражеских беспилотников иранского производства. Кроме того, спикер подчеркнул, что дроны сбивали системы ПВО Воздушных сил и Сухопутных войск, а также терроборона и Нацгвардия.

Читайте также Что известно о дронах-камикадзе Shahed-136, которыми россияне атакуют украинские города

Однако Игнат также заявлял, что у нас нет средств для сбивания баллистических ракет. СМИ сообщают, что Россия может получить вскоре баллистические иранские ракеты. Важно, чтобы мир помог нашему государству установками противовоздушной обороны, которые могли бы эффективно обезвреживать эти ракеты.