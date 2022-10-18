Самолетопад станет традицией

Но тут загорелся двигатель. Возможно, и техники не досмотрели, а они тоже устают.

Достойно внимания Кремлевский "фальстарт": что заставило оккупантов начать ракетный террор Украины, не дожидаясь зимы

По российским бортам постоянно работает украинская ПВО. Если не упал, то не факт, что дальше будет летать, а летать надо. Поэтому их борта будут постоянно падать.

К сообщению добавляю две фотки подбитого российского Су-25, который вернулся на аэродром, но не факт, что уже куда-то улетит.

С каждым днем войны против Украины в России становится все меньше самолетов / Фото с фейсбука Антона Павлушко

Кроме самолетов, страна-агрессор теряет и летчиков / Фото с фейсбука Антона Павлушко

Российская армия продолжает быть угрозой, но перестала быть страшной

Что там с Су-34? После очередного "Стингера" залепили скотчем пробоину? Залепили, перекрестили – и в бой.

Россияне используют не только дроны-камикадзе, но и Су-34-камикадзе.

Актуально – в России военный самолет упал на многоэтажку: смотрите видео