Людожери прорахувалися

Зараз окупанти поспішають вистріляти якомога більше ракет до прибуття західної протиракетної зброї.

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Погана новина в тому, що ми всі – на війні, й прилетіти може кожному. Хороша – ці ракетні обстріли мали початися взимку і зруйнувати критичну інфраструктуру.

ЗСУ на фронті й союзники передачею засобів ППО змусили пушкіністів почати обстріли набагато раніше, до морозів. Втрачено фактор неочікуваності. Тепер наші ППО і ремонтні служби мають досвід і краще готові до уражень критичної інфраструктури. Зиму ми пройдемо тяжко, але штатно.

На що "полюють" окупанти

І трошки про безпеку. Загроза померти від ракетного обстрілу у Києві та інших тилових містах реальна, але досі набагато менша, ніж вмерти у ДТП. Спробуйте подумати про це тверезо, вжити необхідних заходів безпеки і продовжити жити своїм життям.

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Не дозволяйте страху забрати те, що не належить окупантам: улюблену роботу, милі серцю місця, прогулянки перед сном, зустрічі з друзями, інші активності, які роблять вас щасливішими.

Нам треба взяти приклад з дітей і зробити страшні речі фановими. Збережемо себе і свою психіку для нашої великої Перемоги.

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