Еммануель Макрон та його уряд допомагають Україні у боротьбі з російськими окупантами. Зокрема, Франція готова навчати наших солдатів військовим навичкам та передати Збройним Силам новітнє озброєння для захисту.

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Установки Crotale для України

Міністр оборонного відомства Франції Лекорню зазначив, що ракетні батареї ППО Crotale будуть корисними для ЗСУ в боротьбі з безпілотниками та проти бомбардувань з повітря.

Ми констатуємо той факт, що війна, на жаль, триватиме. Це (передача систем ППО – 24 канал) буде важливим, щоб вони (українці – 24 канал) могли захистити своє небо,

– сказав очільник структури.

Зверніть увагу! Відомо, що Франція має 12 батарей Crotale. Він не уточнив, скільки з них відправиться в Україну. Однак зазначив, що держава замінить ці системи на більш сучасні – Mamba.

Також він сказав, що важливо, аби Україна змогла розгорнути системи Crotale протягом двох місяців. ЗСУ за цей час мають навчитися користуватися установками. Окрім того, Франція думає про те, що надати нашій державі ракети для наземних ударів.

Яка особливість установок Crotale Ці системи ППО розробили французи у 70-их роках минулого століття. Ракета може досягти своєї максимальної швидкості 2,3 Маха протягом двох секунд. Цей ЗРК призначений для боротьби з повітряними цілями в діапазоні середніх, малих і гранично малих висот.

Джерело: Wikipedia

Як Франція допомагає Україні

У французькому місті Ліоні пройшла акція на підтримку українських захисників. Мітингувальники переконані, що Україна є "щитом Європи", тому висловлюють неймовірну вдячність нашим воїнам.

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Також Еммануель Макрон пообіцяв найближчими тижнями передати Україні 6 установок САУ Caesar та системи протиповітряної оборони. Власне йшлося про установки Crotale.

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