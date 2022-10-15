Попри постійні скандальні заяви Еммануеля Макрона щодо російсько-української війни, Франція все ще підтримує нашу державу. Французький міністр Себастьян Лекорню повідомив, що близько 2 тисяч українських військових пройдуть військові навчання на території Республіки.

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Французи поділяться досвідом з українськими солдатами

Міністр збройних сил зазначив, що уже найближчим часом відбудуться навчання. Вони триватимуть кілька тижнів та українські військовослужбовці матимуть змогу вдосконалити свої вміння, аби потім застосувати їх на полі бою.

Президент Франції Емманюель Макрон затвердив план підготовки, який дозволить розмістити у країні до 2 тисяч українських військових. Вони будуть приписані до наших частин на кілька тижнів,

– заявив Лекорню.



Міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню / Фото Le Parisien

Зверніть увагу! Країни-члени НАТО проводять щорічні ядерні навчання в Європі. Вони стартують у понеділок, 17 жовтня. Участь в навчаннях візьмуть 14 країн Північноатлантичного альянсу.

Паралельно Франція підіграє Росії

Хоча й французька сторона робить чимало для нашої держави, зокрема найближчим часом в Україну мають приїхати САУ Caesar та системи ППО. Від Еммануеля Макрона часто можна почути всілякі нісенітниці, що повторюють наративи російської пропаганди.

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Експерт ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв зазначив, що заява Макрона про те, що його країна не реагуватиме на ядерний удар Росії дзеркально, порушила всі правила ядерного стримування.

Позицію лідера Франції також розкритикував Михайло Подоляк. Радник глави Офісу Президента написав у твітері, що росіян не зупинити, дозволивши їм роздерти Україну.

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