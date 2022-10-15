Про це розповів голова проєкту Gulagu.net Володимир Осєчкін. Він зазначив, що зараз співробітники ФСБ, а також бійці ПВК "Вагнера", які перебувають у Франції, дають свідчення. Вони допоможуть ефективніше займатися міжнародним розслідуванням воєнних злочинів, які чинить в Україні Росія.

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Втікають люди Пригожина та ФСБ

За даними Осєчкіна, уже щонайменше кілька росіян вибралися за межі країни. Вони не лише втекли від можливих розправ, а й допомагають міжнародній спільноті покарати країну-агресорку за повномасштабне вторгнення. Він зазначив, що одна людина має дотичність до роботи штабу та команди "кухаря" Путіна Пригожина. А що стосується другої, то це співробітниця ФСБ.

Наразі вони свідчать про воєнні злочини. Відомо, що на базі їхніх слів уже готується матеріал одного з великих західних телеканалів. У ньому розкажуть:

про саме створення ПВК "Вагнера" при Міноборони Росії та ГРУ;

також журналісти за допомогою джерела продемонструють, як держава фінансувала та забезпечувала ПВК;

і проллють світло на те, як ПВК "Вагнера" займалася диверсією на Луганщині.

Планують пролити світло на повномасштабне вторгнення

Не менш важливу інформацію має співробітника ФСБ. Вона пов'язана з документообігом відомства. Відповідну інформацію обіцяють невдовзі опублікувати у кілька етапів. Вона стосується як самого повномасштабного вторгнення в Україну, так і ситуації всередині департаменту контррозвідки та Міноборони.

Осєчкін додав, що упродовж останніх кількох місяців до однієї з країн ЄС прилетіла голова одного із судів. Наразі вона свідчить про поглинання незалежної судової системи та підкорення суддів ФСБ, а також адміністрацією Путіна. Таким чином судова система перетворилася на інструмент ухвалення "трафаретних рішень", вказівки про які надходять від кураторів зверху.

Нагадаємо, що напередодні на Херсонщині російські мобілізовані пішли на радикальний крок. Вони вбили свого командира, адже він заважав здатися у полон.

Після цього "мобіки" передали зброю ЗСУ та відправилися до табору для військовополонених. Зауважимо, що вони не були ані підготовлені, ані достатньо споряджені. А на фронті отримали чітку вказівку: стояти до кінця. Як ви розумієте, виконувати її, ризикуючи власними життями, вони не захотіли.

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