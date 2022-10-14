Іншим дезертирам вони прострілювали ноги. Про це заявив засновник Gulagu.net Володимир Осєчкін. За його словами, карали тих, хто намагався втекти у бік українських військ.

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Їх, коли везуть в автозаках і привозять на місце, там уже далі включається те, про що говорив ПВК "Вагнер" Євген Пригожин у колонії №6 12 вересня. Ось він прямо казав: "Якщо ви доїжджаєте до місця і кажете, тут щось не те, вони одразу розстрілюють. Без суду та без слідства",

– заявив Осєчкін.

Відомо вже, що понад 40 ув'язнених було розстріляно і ще кілька людей отримали поранення в ноги, коли вони намагалися втекти у бік українців.

Осєчкін назвав цю систему дуже жорсткою.

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Також, за словами Осєчкіна, вербувальники під час розмов із в'язнями намагаються схилити їх до війни будь-якими способами, навіть погрозами. Мовляв, для них погіршаться умови перебування в тюрмі і що рано чи пізно їх все одно заберуть, але вже на зовсім інших умовах.

Їм під час вербування кажуть, що "зараз ми вам пропонуємо гроші, але через 2 – 3 місяці ми повернемося набирати нових і тоді вже ніякої добровільності і ніяких грошей не буде",

– сказав правозахисник.

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