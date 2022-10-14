Іншим дезертирам вони прострілювали ноги. Про це заявив засновник Gulagu.net Володимир Осєчкін. За його словами, карали тих, хто намагався втекти у бік українських військ.
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Їх, коли везуть в автозаках і привозять на місце, там уже далі включається те, про що говорив ПВК "Вагнер" Євген Пригожин у колонії №6 12 вересня. Ось він прямо казав: "Якщо ви доїжджаєте до місця і кажете, тут щось не те, вони одразу розстрілюють. Без суду та без слідства",
– заявив Осєчкін.
Відомо вже, що понад 40 ув'язнених було розстріляно і ще кілька людей отримали поранення в ноги, коли вони намагалися втекти у бік українців.
Осєчкін назвав цю систему дуже жорсткою.
Вони не є добровольцями: в'язням погрожують
Також, за словами Осєчкіна, вербувальники під час розмов із в'язнями намагаються схилити їх до війни будь-якими способами, навіть погрозами. Мовляв, для них погіршаться умови перебування в тюрмі і що рано чи пізно їх все одно заберуть, але вже на зовсім інших умовах.
Їм під час вербування кажуть, що "зараз ми вам пропонуємо гроші, але через 2 – 3 місяці ми повернемося набирати нових і тоді вже ніякої добровільності і ніяких грошей не буде",
– сказав правозахисник.
Пригожин вербує зеків: головне
- Росія у війні проти України активно використовує найманців, зокрема з ПВК "Вагнера". Її творець Євгєній Пригожин активно вербує "зеків", серед яких є ті, хто втратив кінцівки в бою.
- Нещодавно Пригожин підтвердив, що володіє ПВК "Вагнера", ба більше, його єдиний син буцімто теж там служить і наразі перебуває у гарячій точці.
- Пригожин вербує ув'язнених у ПВК та отримує за них гроші. Серед багатьох вагнерівців, яких завербували для війни в Україні, є чимало вбивць, яких раніше засудили до 15 – 20 років в'язниці.
- Нещодавно у мережі з'явилось відео, де Пригожин вербує колишніх в'язнів, які уже брали участь у бойових діях в Україні, втратили кінцівки та отримали помилування. Однак, за словами Пригожина, відсутність рук та ніг не заважає окупантам хотіти повернутися на війну.
- У відео він наголошує, що з ПВК можна виїхати лише на пенсію за старістю, або в цинковій труні.