Другим дезертирам они простреливали ноги. Об этом заявил основатель Gulagu.net Владимир Осечкин. По его словам, наказывали тех, кто пытался бежать в сторону украинских войск.

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Их, когда везут в автозаках и привозят на место, там уже дальше включается то, о чем говорил ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в колонии №6 12 сентября. Вот он прямо говорил: "Если вы доезжаете до места и говорите, здесь что-то не то, они сразу расстреливают. Без суда и без следствия",

– заявил Осечкин.

Известно уже, что более 40 заключенных были расстреляны и еще несколько человек получили ранения в ноги, когда они пытались скрыться в сторону украинцев.

Осечкин назвал эту систему очень жесткой.

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Также, по словам Осечкина, вербовщики во время разговоров с заключенными пытаются склонить их к войне любыми способами, даже угрозами. Мол, для них ухудшатся условия пребывания в тюрьме и рано или поздно их все равно заберут, но уже на совсем других условиях.

Им во время вербовки говорят, что "сейчас мы вам предлагаем деньги, но через 2 – 3 месяца мы вернемся набирать новых и тогда уже никакой добровольности и никаких денег не будет",

– сказал правозащитник.

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