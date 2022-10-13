Потрапивши до полону росіянка заявила, що медикиня, але хлопці з ЗСУ їй не вірять. Останній запис у блокноті "йду "ї**шить укрів".

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Що розповіла окупантка

Жінка заявила, що опинилися на фронті 16 серпня. За її словами, вона пішла замість свого чоловіка, щоб його не забрали.

Журналіст Анатолій Штефан заявив, що їй пощастило, що її обміняють.

Військові взяли у полон 5 мобілізованих

"Суспільне" пише, що бійці 92-гої окремої механізованої бригади взяли 5 мобілізованих російських військових на кордоні Харківської області з Росією. Російське командування закинуло їх на межу Харківщини та Луганщини через Сватове.

Пресофіцерка бригади Тетяна Апатченко розповіла, що деякі мобілізовані мали вже військовий досвід, а деякі – ні.

На відео, яке опублікував начальник Луганської ОВА Сергій Гайдай, полонені розповіли, що російське керівництво наказало їм зайняти позиції в чистому полі й більше не давали жодних наказів.

Ні води, ні їжі. Завдань не ставили. Саморобні окопи, які ми збудували, залило дощем. Вирішили повертатись, звідки прийшли. Потрапили на український блок-пост та здалися,

– розповів полонений окупант.

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