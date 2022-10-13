Попав в плен россиянка заявила, что медик, но ребята из ВСУ ей не верят. Последняя запись в блокноте "иду "ї**шить укрів".
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Что рассказала оккупантка
Женщина заявила, что оказалась на фронте 16 августа. По ее словам, она пошла вместо мужа, чтобы его не забрали.
Журналист Анатолий Штефан заявил: ей повезло, что ее обменяют.
Военные взяли в плен 5 мобилизованных
"Суспільне" пишет, что бойцы 92-й отдельной механизированной бригады приняли 5 мобилизованных русских военных на границе Харьковской области с Россией. Российское командование забросило их на границу Харьковской и Луганской областей через Сватово.
Пресс-офицер бригады Татьяна Апатченко рассказала, что некоторые мобилизованные уже имели военный опыт, а некоторые – нет.
На видео, опубликованном начальником Луганской ОВА Сергеем Гайдаем, пленные рассказали, что российское руководство приказало им занять позиции в чистом поле и больше не давало никаких приказов.
Ни воды, ни еды. Заданий не ставили. Самодельные окопы, которые мы построили, залило дождем. Решили возвращаться, откуда пришли. Попали на украинский блок-пост и сдались,
– рассказал пленник.
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