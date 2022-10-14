Таку думку 24 каналу озвучив експерт ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв. Раніше повідомлялось, що у Британії вже відповіли на заяву Макрона.

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Це неправильна реакція

Краєв розповів, що, на його думку, це неправильна реакція. Це не тому, що ми українці і маємо підтримувати Україну, а тому що вона неправильна з точки зору логіки самої доктрини ядерного стримування. Логіка полягає в тому, що не можна давати ворогу шанс зрозуміти, що саме готується, якою буде відповідь і так не дати йому прорахувати власні наступні кроки.

Тобто, тут не питання за кого ми вболіваємо, з ким ми працюємо, з ким не працюємо. Тут питання правил гри. Французи порушили правила гри, і про це сказав міністр оборони Великої Британії Бен Воллес. Так не працює ядерне стримування, тут не потрібно грати у відкриту. Це не питання того, це чесно чи не чесно. Це політика. Треба грати так, як на це розраховані правила взаємного ядерного стримування,

– зазначив експерт ради зовнішньої політики "Українська призма".

Він додав, що французи практично зруйнували те, що ми називаємо ядерним потенціалом Заходу в дипломатичних перемовинах.

Краєв про те, що заявою Макрона Франція порушила всі правила ядерного стримування: дивіться відео

Французи підписали військову угоду про ядерну політику

Експерт ради зовнішньої політики "Українська призма" продовжив, що заява Макрона виглядає дивною ще й тому, що французи трохи раніше підписали військову угоду про ядерну політику, про узгодження ядерного реагування на будь-яку загрозу. Французам зараз дуже вигідно було б сказати, що це заяви їхнього президента, який трохи був відірваний від контексту.

"Це те саме, що роблять німці з заявами Шольца. Тому я сподіваюсь, що наші всі союзники трохи по-іншому оцінюють ситуацію, і вони дивляться на це більш прагматично, "лінзами 70-х – 80-х років", і це дійсно була особиста помилка Макрона", – зауважив Краєв.

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