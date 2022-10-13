Таку думку 24 каналу висловив російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Він нагадав, що країни Заходу по-різному реагують на ядерний шантаж Путіна.

Зверніть увагу НАТО готується до "фізичної відповіді" на ядерний удар Росії, – ЗМІ

Зокрема, Емануель Макрон заявив, що Франція не відповість ядерною зброєю у разі ядерної атаки Росії на Україну.

Якими будуть наслідки для Росії у разі ядерного удару

Водночас, за словами Гудкова, США та Велика Британія налаштовані зовсім по-іншому. НАТО дуже жорстко попередило Путіна про те, якою буде відповідь у разі застосування Росією ядерної зброї.

Тактичний ядерний вибух, можливо, одразу не призведе до початку ядерної війни. Однак ракетний удар з повітря буде настільки сильним, що нічого не залишиться ні від російських військ, які воюють в Україні, ні від Чорноморського флоту. А далі Путін має вирішити, чи готовий він кинутися з 30-го поверху головою вниз, чи ні,

– сказав Гудков.

"Путін дуже хоче жити"

На думку політика, очільник Кремля не готовий до кроків, адже дуже цінує своє життя.

Путін не здатний ні застрелитися, ні кинутися з будівлі. Він, як щур, буде до останнього ховатися у темному кутку, маючи надію вижити,

– сказав опозиціонер.

Як розповів Гудков, президент Росії дуже боїться смерті.

Про яке вічне життя мріє Путін

За словами опозиціонера, Путін сподівається на нові медичні дослідження та технології, які допоможуть йому жити довго або навіть вічно.

Люди з оточення Путіна пояснюють йому, що якщо він проживе ще якийсь час, його можна буде "оцифрувати". Нібито він зможе перетвориться на цифрову копію самого себе і далі зберігати владу,

– розповів політик.

Він додав, що ці слова можуть здатися маячнею. Але саме це, за словами Гудкова, розповідають Путіну люди, яких він до себе допускає. А російський диктатор у це вірить.

Як страх смерті може стримати Путіна

Опозиційний політик зазначив, що через сильний страх смерті Путіна у Кремлі велику популярність мають окультні "науки".

"Ймовірно, у нього їде дах через цю тему. Через це, думаю, Путін не готовий ні до самогубства, ні до того, що його бункер може вразити ядерна зброя", – сказав Гудков.

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На думку опозиціонера, саме те, що очільник Кремля боїться померти, може стримати його від ядерного удару. Адже диктатор чудово розуміє, що через застосування навіть тактичної ядерної зброї з'явиться загроза для його життя.

Це серйозний фактор, який стримує його від зовсім божевільних вчинків. Будемо сподіватися на те, що страх смерті виявиться сильнішим за все інше,

– додав політик.

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