Так, під час виступу він почав сильно кашляти і не міг закінчити речення. Ба більше, кашляв він майже після кожного сказаного слова.

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Проблеми зі здоров'ям

Цим лідер Росії викликав у мережі чергові підозри щодо проблем зі здоров'ям. Однак українців, звісно, це не засмутило. У коментарях до відео з промови Путіна українці написали, що, ймовірно, "йому "стала поперек горла Україна", яку він не може захопити.



Коментар до відео з промови Путіна / Скриншот OBOZREVATEL

Також під час саміту Путін намагався привертати до себе більше уваги. Так, він активно бігав між лідерами інших держав та потискав їм руки.

Уривок з промови Путіна: відео

Промова Путіна на саміті

Зауважимо, що у межах виступу на саміті Путін жодного разу не згадав про війну, розв'язану ним в Україні. Натомість диктатор вихвалявся, що Росія буцімто "робить все для формування системи рівної та неподільної безпеки", і закликав до співпраці.

Також Путін заявив, що Росія виступає за перегляд принципів роботи світової фінансової системи. За його словами нинішня світова фінансова система дозволяла "золотому мільярду" на планеті жити за чужий рахунок.

Також Путін під час своєї промови заявив, що:

Росія виступає за розвиток та процвітання Азії, а також за створення у цьому регіоні економічних зв'язків;

Росія виступає за ліквідацію всіх штучних перешкод для відновлення ланцюжків постачання товарів;

Азія, де міцніють нові центри сили, відіграє велику роль у переході до багатополярного світопорядку;

Існує реальна загроза голоду та масштабних потрясінь на тлі волатильності цін на енергоносії та продовольство у світі;

а також закликав компенсувати завдані афганцям збитки за роки окупації.

Що зі здоров'ям диктатора: останні новини

Думки, що зі здоров'ям Путіна не все гаразд, ходять не перший місяць. Так, на саміті ШОС лідер Росії ледь ходив під руку з Ердоганом. Також на відео з саміту видно, що диктатор ще й шкутильгав.

Раніше, 14 вересня, стало відомо, що на форум у Владивостоці Путін прихопив з собою 12 лікарів.

Глава військової розвідки України Кирило Буданов припускав, що в Путіна одночасно виявили кілька захворювань, одне з яких – рак. Схожу інформацію надав російський олігарх, наближений до Кремля. Він розповів, що у Путіна рак крові та проявляються симптоми божевілля.

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