Такое мнение 24 каналу высказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Он напомнил, что страны Запада по-разному реагируют на ядерный шантаж Путина.
Обратите внимание НАТО готовится к "физическому ответу" на ядерный удар России, – СМИ
В частности, Эммануэль Макрон заявил, что Франция не ответит ядерным оружием в случае ядерной атаки России на Украину.
Каковы последствия для России в случае ядерного удара
В то же время, по словам Гудкова, США и Великобритания настроены совсем по-другому. НАТО очень жестко предупредило Путина о том, каким будет ответ в случае применения Россией ядерного оружия.
Тактический ядерный взрыв, вероятно, сразу не приведет к началу ядерной войны. Однако ракетный удар с воздуха будет настолько сильным, что ничего не останется ни от воюющих в Украине российских войск, ни от Черноморского флота. А дальше Путин должен решить, готов ли он броситься с 30-го этажа головой вниз или нет.
– сказал Гудков.
"Путин очень хочет жить"
По мнению политика, глава Кремля не готов к шагам, потому что очень ценит свою жизнь.
Путин не способен ни застрелиться, ни броситься со здания. Он, как крыса, будет до последнего прятаться в темном углу, надеясь выжить,
– сказал оппозиционер.
Как рассказал Гудков, президент России очень боится смерти.
О какой вечной жизни мечтает Путин
По словам оппозиционера, Путин надеется на новые медицинские исследования и технологии, которые помогут ему жить долго или вечно.
Люди из окружения Путина объясняют ему, что если он проживет еще некоторое время, его можно будет "оцифровать". Вроде бы он сможет превратиться в цифровую копию самого себя и дальше сохранять власть,
– рассказал политик.
Он добавил, что эти слова могут показаться бредом. Но именно это, по словам Гудкова, рассказывают Путину люди, которых он к себе допускает. А российский диктатор в это верит.
Как страх смерти может сдержать Путина
Оппозиционный политик отметил, что из-за сильного страха смерти Путина в Кремле большую популярность имеют оккультные "науки".
"Вероятно, у него едет крыша по этой теме. Поэтому, думаю, Путин не готов ни к самоубийству, ни к тому, что его бункер может поразить ядерное оружие", – сказал Гудков.
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По мнению оппозиционера, именно то, что глава Кремля боится умереть, может умерить его от ядерного удара. Ведь диктатор прекрасно понимает, что из-за применения даже тактического ядерного оружия появится угроза его жизни.
Это серьезный фактор, сдерживающий его от совершенно безумных поступков. Будем надеяться на то, что страх смерти окажется сильнее всего остального,
– добавил политик.
Геннадий Гудков рассказал о страхах Путина: смотрите видео
Путин увлекся оккультизмом
- Российский диктатор Владимир Путин панически переживает за свое здоровье. Поэтому российский диктатор принимает ванны из экстракта рогов оленей и ездит с командой врачей.
- Экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов рассказал, что на Путина огромное влияние имеют шаманы, к которым его возит Шойгу.
- Как отметил журналист Иван Яковина, в сентябре накануне встречи с Лукашенко глава Кремля совершил поездку в Сибирь – якобы, чтобы отдохнуть. Однако, по словам Яковины, на самом деле Путин и Шойгу время от времени ездят в Сибирь не просто отдыхать, а совершают там всякие шаманские обряды.