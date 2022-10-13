Такое мнение 24 каналу высказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Он напомнил, что страны Запада по-разному реагируют на ядерный шантаж Путина.

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В частности, Эммануэль Макрон заявил, что Франция не ответит ядерным оружием в случае ядерной атаки России на Украину.

Каковы последствия для России в случае ядерного удара

В то же время, по словам Гудкова, США и Великобритания настроены совсем по-другому. НАТО очень жестко предупредило Путина о том, каким будет ответ в случае применения Россией ядерного оружия.

Тактический ядерный взрыв, вероятно, сразу не приведет к началу ядерной войны. Однако ракетный удар с воздуха будет настолько сильным, что ничего не останется ни от воюющих в Украине российских войск, ни от Черноморского флота. А дальше Путин должен решить, готов ли он броситься с 30-го этажа головой вниз или нет.

– сказал Гудков.

"Путин очень хочет жить"

По мнению политика, глава Кремля не готов к шагам, потому что очень ценит свою жизнь.

Путин не способен ни застрелиться, ни броситься со здания. Он, как крыса, будет до последнего прятаться в темном углу, надеясь выжить,

– сказал оппозиционер.

Как рассказал Гудков, президент России очень боится смерти.

О какой вечной жизни мечтает Путин

По словам оппозиционера, Путин надеется на новые медицинские исследования и технологии, которые помогут ему жить долго или вечно.

Люди из окружения Путина объясняют ему, что если он проживет еще некоторое время, его можно будет "оцифровать". Вроде бы он сможет превратиться в цифровую копию самого себя и дальше сохранять власть,

– рассказал политик.

Он добавил, что эти слова могут показаться бредом. Но именно это, по словам Гудкова, рассказывают Путину люди, которых он к себе допускает. А российский диктатор в это верит.

Как страх смерти может сдержать Путина

Оппозиционный политик отметил, что из-за сильного страха смерти Путина в Кремле большую популярность имеют оккультные "науки".

"Вероятно, у него едет крыша по этой теме. Поэтому, думаю, Путин не готов ни к самоубийству, ни к тому, что его бункер может поразить ядерное оружие", – сказал Гудков.

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По мнению оппозиционера, именно то, что глава Кремля боится умереть, может умерить его от ядерного удара. Ведь диктатор прекрасно понимает, что из-за применения даже тактического ядерного оружия появится угроза его жизни.

Это серьезный фактор, сдерживающий его от совершенно безумных поступков. Будем надеяться на то, что страх смерти окажется сильнее всего остального,

– добавил политик.

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Путин увлекся оккультизмом