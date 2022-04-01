Чаще всего с Путиным ездит онколог
Журналисты в рамках проекта к 70-летию Путина рассказывают, как глава России заботится о себе. За собой Путин возит десяток врачей и интересуется нетрадиционной медициной.
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Журналисты "Проекта" исследовали контракты за 2016 – 2017 годы и пришли к выводу, что Путина сопровождали пятеро врачей. Сообщается, что в 2016 году диктатор не являлся на публике в течение пяти дней.
В то же время в этот период в сочинский санаторий "Русь" заселилось сразу 12 медиков.
Как пишет "Проект", к 2019 году Путина уже сопровождали в среднем девять врачей. Чаще всего с российским президентом ездит онколог Евгений Селиванов.
Его называют врачом, который может первым выявить онкологические проблемы со щитовидной железой.
Путин принимает ванны по совету Шойгу
Расследователи сообщили об интересе Путина к ваннам из экстракта пантов. Речь идет о мягких незакостеневших рогах маралов. Эту процедуру Путину посоветовал глава Минобороны России Сергей Шойгу.
Как рассказали журналисты, Шойгу привез Путина в Алтай. В одной из поездок российский диктатор отважился погрузиться в ванну с варевом из оленьих рогов, что издает специфический запах и ему это понравилось.
Эта процедура якобы улучшает работу сердечно-сосудистой системы и омолаживает кожу. Хотя научно не подтверждено, что процедура полезна – Путин не раз бывал на Алтае и принимал такие ванны.
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