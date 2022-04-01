В своем интервью он добавил, что не может представить, каким образом Владимир Путин вернется на международную арену. Так что, скорее всего, его либо уберут, либо убьют.

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Путина могут убрать свои же

Кристофер Стил подчеркнул, что с Путиным невозможно будет вести дела, когда война против Украины завершится. Более того, он также выразил недоверие главе России, так как сомневается, что последний не сорвет мирные договоренности.

В то же время экс-глава британской разведки добавил, что война все-таки "окончится каким-то соглашением". Таков был его ответ на вопрос, что будет, если Путин зайдет настолько далеко, что мирные переговоры просто не состоятся.

Я думаю, что все закончится каким-то соглашением, но я думаю, что до этого соглашения еще далеко, и я думаю, что в нем, скорее всего, не будет Владимира Путина,

– допустил Стол.

Свое мнение он дополнил. Кристофер Стил убежден, что Владимира Путина отстранят от руководства страной. В крайнем случае – убьют свои же люди.

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