О конфликте Владимира Путина с высшим военным руководством, кремлевской "игре престолов", нового министра обороны России и факторе Романа Абрамовича – в эксклюзивном интервью сайту 24 канала рассказал глава Центра анализа и стратегий, политолог Игорь Чаленко.

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Сбитые летчики российской армии и агентура

Игорь, что все-таки случилось между Путиным и Шойгу, по Вашему мнению?

На мой взгляд, здесь тема вполне очевидна. Шойгу как министр ответственный за оборону обещал Путину блицкриг в Украине, что операция будет максимально быстрой, что Киев будет взят за 3 суток. Это видно было и из того тылового обеспечения, которое имеет российская армия, те же награды и парадные костюмы, с которыми шли российские солдаты, которых поймали под Киевом, и многие другие факторы, свидетельствовавшие о том, что российскому президенту обещали молниеносную победу. Этого не произошло благодаря героизму украинского народа и мощной помощи от запада.

Соответственно, Путин поставил задачу поправить ситуацию. Сделать это быстро и эффективно в нынешних условиях совершенно нереально, потому что уже произошел переломный момент в новой горячей фазе войны.

Следовательно, Шойгу теперь вынужден искать ответы на вопрос, каким образом сохранить лицо российской армии, как получить хоть какой-то результат, который можно будет продать российскому обществу. Но то, что нынешнему министру больше не представится быть на должности – это очевидно.

Игорь Чаленко / Фото из архива автора

В России существует определенная традиция: когда тот или иной топчиновник провинился, то обычно его еще определенное время держат на месте, а затем, где-то через полгода – год, снимают с должности без лишнего шума. При этом могут перевести на другое направление или вообще отправить на пенсию.

Очевидно, и у Шойгу, и у Лаврова были моменты, когда они уже просились в отставку. И по каким-либо причинам эта отставка не была принята президентом России. Поэтому мы имеем сейчас то, что у нас есть.

Однако у Шойгу, думаю, была своя игра. Он участвовал в определенной борьбе между несколькими игроками. С одной стороны – это работники спецслужб. Из ихнего лагеря вышел и сам Владимир Путин в свое время. С другой стороны – это военные, от имени которых выступал глава российского оборонного ведомства. Третьим коллективным игроком являются представители крупного бизнеса, то есть олигархи.

Все они, я думаю, задумывались над тем, что будет дальше. Как сохранить власть, когда Путин уйдет в прошлое? И, по-моему, в прошлом году, когда глава минобороны возглавил список "Единой России" на выборах в Думу, было понятно, что как раз военная тематика начинает брать верх.

Отталкиваясь от этого факта, можно заключить, что военная элита сознательно дезинформировала Путина о ситуации в Украине, чтобы загнать его в ловушку и остаться самим у власти, когда он отойдет от дел.

Возвращаясь к ситуации с исчезновением Шойгу из публичного пространства, отмечу, что сведения об ухудшении состояния здоровья имеют место. Над ухудшением самочувствия министра скорее всего поработали спецслужбы. В частности, речь может идти о применении различного рода отравляющих растворов, которые вызывают, в том числе, и проблеми с сердцем. Возможно, против министра использовали Гельземий изящный, которым был отравлен бизнесмен Александр Перепеличный. Вещество, выделенное из этого растения, вызывает в соответствующих дозах инфаркт.

Куда делся начальник генштаба ВС России Герасимов?

У него симптомы очень похожи на те, которые проявились у министра обороны. Мы должны осознавать, что в оборонной вертикали первое место занимает Путин, на втором – сам Шойгу. На третьем находится Герасимов, непосредственно управляющий ВС РФ на оперативном уровне.

Так кто сейчас руководит российским Минобороны?

В отсутствие Герасимова и Шойгу там руководит Руслан Саликов. Этот человек не занимался никакой деятельностью в военной сфере. Скорее заведующий по тылу. А исходя из качества этого тыла, понятны все пробелы в работе.

Саликов – больше экономист. Если смотреть в его биографию, то он работал и в ГСЧС, был и вицегубернатором Московской области. В структуре министерства обороны Московии он занимает в большей степени прикладную должность экономического толка. Поэтому я не думаю, что его можно считать непосредственным руководителем.

Сегодня в российском министерстве обороны можно наблюдать определенный вакуум власти. Бесспорно, таким образом, Путин посылает определенные сигналы военному руководству.

Среди верхушки ФСБ действительно зреет мятеж или это элемент информационной войны с нашей стороны?

Как я говорил ранее, силовая верхушка сейчас сделала все так, чтобы в постпутинскую эпоху вся полнота власти принадлежала им. Понятно, что если бы это продолжало реализовываться, позиции работников спецслужб, фсбшников, тех людей, которые благодаря становлению Путина в политике, не только закрепились на собственных должностях, но и зарабатывали миллионы и миллиарды долларов, на них все это сегодня влияет.

Думаю, что определенная борьба в верхушке ФСБ и Патрушева (секретарь совета безопасности России – 24 канал), к примеру, все-таки происходит. Тем не менее, мы должны понять, что Путин жив. Он это так же видит и не симпатизирует ни одной из сторон. В этой ситуации наиболее уязвим сам Путин. Сегодня Путин стал проблемой верхушки ФСБ.

Российский руководитель мешает им реализовывать свое стремление к власти. Это выглядит логично, учитывая, что президент России ведет себя нерационально.

Путин является проблемой для верхушки ФСБ России / Фото Getty Images

Не исключаю, что сегодня заинтересованные люди в Москве посылают Западу сигналы о том, что тамошная власть не является монолитной. Внутри российских властей пролегла трещина, углубляющаяся с каждым днем войны против Украины. И в конечном итоге может привести к тектоническим смещениям.

Выходит, Путин должен бояться, что его устранят свои же?

Убежден, что у него такой страх есть. Хозяин Кремля понимает, что вся его власть еще с конца 90-х годов и та архитектура, которую он выстраивал, основана на людях в его окружении, которым он давал возможность заработать на государстве.

За счет этого держалась его поддержка внутри команды. Когда сегодня действуют санкции, с каждым днем ​​приводя к потерям десятков миллиардов долларов совокупно всей верхушки, когда последняя сегодня упускает возможность не просто выезжать за пределы страны, но и их семьи сейчас фактически едва не экстрадируют в Россию, запрещают любую деятельность, лишают денежных средств, забирают движимое и недвижимое имущество, лишают возможности учиться. В таких условиях Путин лишается фундамента, на котором он действительно строил свое президентство, планируя и дальше руководить.

То есть сегодня у него остается 2 варианта: опереться на свои классические физические связи, или на поддержку военных. А учитывая, что первые активно воюют против вторых, российский диктатор теряет землю под ногами. Возможно, эта война против Украины как раз обусловлена его страхом перед утратой власти.

Он прекрасно понимает, ориентируясь на социологию, что только эйфория, подобна порожденной аннексией Крыма, поможет удержаться у власти. Причем эту эйфорию нужно не только повторить, но и умножить. Так что он и решил сыграть по-крупному.

Олигархическая переменная и потенциальный преемник

Путин лично благословил Абрамовича на переговоры с Украиной?

Что касается личности господина Абрамовича, то здесь сошлись все звезды. Смотрите, с одной стороны, этот человек действительно является российским олигархом – одним из самых известных.

Второй момент состоит в том, что его мать была украинкой. У него есть украинские связи. Сегодня этот представитель российского олигархата может, даже с точки зрения определенной эмпатии, стремиться к завершению этой войны.

К этому прибавим еще связи Абрамовича на Туманном Альбионе и в Израиле. Фактор Абрамовича многоуровневый. Ему суждено явно быть одной из центральных фигур переговоров. Нельзя сказать, что Путин его лично подтолкнул. Дело в его связях. Следовательно, роль его состоит в том, чтобы быть своеобразным медиатором.

Абрамович – своеобразный медиатор на переговорах между Украиной и Россией / Фото Getty Images

Кто-то из олигархата вообще способен повлиять на диктатора?

Из российских бизнесменов сейчас с Путиным общается только Юрий Ковальчук. Последний разделяет взгляды президента целиком и полностью. Больше никто из крупных бизнес-фигур не имеет доступа к нему. То, что на горизонте появился Абрамович, дает нам маленький лучик надежды во всем этом сплошном мраке.

Олигархический переворот: возможен или нет?

Он возможен скорее в подходах сотрудничества крупного бизнеса и российского государства. Вполне возможно, что олигархи будут искать выходы для того, чтобы готовить других представителей политической элиты, вводить новых игроков.

Потому что с нынешним курсом говорить о каком-либо стабильном бизнесе совершенно невозможно. Все прекрасно понимают правило "деньги любят тишину". Российская Федерация сегодня избрала диаметрально противоположный путь.

Рассматривает ли Запад вариант со свержением режима Путина?

Вариант рассматривается в основном аналитиками. Мы знаем, что Запад пытался предоставить финансовую возможность вырастить реальную оппозицию в России. И, несмотря на это, Путин и его окружение заблокировали любое свободомыслие в стране.

Можно сделать вывод, что Запад ограничен в своей возможности поддерживать тех политиков, которые могли бы в перспективе стать заменой Путину у руля России. Если обратить внимание на слова Байдена в Варшаве о том, что у россиян есть возможность сменить власть, можно догадаться, что Запад примет смену власти даже по результатам революции или дворцового переворота.

Такие слова просто так не звучат. Они наталкивают на мысль о том, что на Западе есть основания считать вероятным смену власти путем устранения Путина с поста президента с помощью каких-либо из этих двух сценариев. Внедрив более 7 тысяч санкций, западные лидеры создали основу для устранения действующего российского президента.

Кто может быть преемником Путина?

Я бы делал ставку сейчас на то, что его преемником станет Мишустин (Михаил Мишустин – премьер-министр России – 24 канал). Рейтинги последнего сейчас сильно вырастают. Сегодня он не столь запятнан всей этой "пабеданосной" идиотией. В то же время премьер сегодня занимается защитой российской экономики от губительного влияния санкций. В очах российского общества Мишустин выступает героем. Да и для Запада не так токсичен.

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