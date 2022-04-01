Найчастіше з Путіним їздить онколог

Журналісти у рамках проєкту до 70-річчя Путіна розповідають, як глава Росії дбає про себе. За собою Путін возить десяток лікарів і цікавиться нетрадиційною медициною.

Варте уваги Путіна відсторонять або вб'ють свої ж, – ексглава розвідки Британії

Журналісти "Проекту" досліди контракти за 2016 – 2017 роки і дійшли висновку, що Путіна супроводжували п'ятеро лікарів. Повідомляється, що у 2016 році диктатор не з'являвся на публіці протягом п'яти днів.

Водночас у цей період до сочинського санаторію "Русь" заселилося одразу 12 медиків.

Як пише "Проект", до 2019 року Путіна вже супроводжували у середньому дев'ятеро лікарів. Найчастіше з російським президентом їздить онколог Євген Селіванов.

Його називають лікарем, який може першим виявити онкологічні проблеми зі щитоподібною залозою.

Путін приймає ванни за порадою Шойгу

Розслідувачі повідомили про інтерес Путіна до ванн з екстракту пантів. Йдеться про м'які незакостенілі роги маралів. Цю процедуру Путіну порадив глава Міноборони Росії Сергій Шойгу.

Як розповіли журналісти, Шойгу привіз Путіна на Алтай. В одній з поїздок російський диктатор наважився зануритися у ванну з варевом з оленячих рогів, що видає специфічний запах і йому це сподобалося.

Ця процедура нібито покращує роботу серцево-судинної системи та омолоджує шкіру. Хоча науково не підтверджено, що процедура корисна – Путін неодноразово бував на Алтаї та приймав такі ванни.

До слова – Путіна можуть вбити, – розвідка Британії: дивіться відео