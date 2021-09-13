Мовляв, там Путін бере участь у шаманських обрядах. Про це в ефірі одного з українських телеканалів розповів журналіст Іван Яковина. Він посилається на "численні джерела у Москві".

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"Відпочинок" з Шойгу може бути лише прикриттям

Яковина зазначив, що все це російський президент робить під впливом тувинця Сергія Шойгу – міністра оборони. На початку вересня обоє раптово відклали усі свої справи й вирушили до Сибіру. В адміністрації Путіна тоді заявили, що мовиться про "традиційний відпочинок – ліс та гори".

За словами численних джерел у Москві, Путін і Шойгу час від часу їздять до Сибіру не просто відпочивати, а вони там здійснюють всякі шаманські обряди,

– підкреслив журналіст.

Він пояснив, що російський президент повірив у цю окультну течію не лише через вплив Шойгу. Мовляв, на це вплинула й історія з якутським шаманом Олександром Габишевим, який збирався вигнати Путіна з Москви.

Довідка. Ще у 2019 році Габишев оголосив, що йде до Москви, аби провести обряд вигнання диявола, яким, за його словами, є президент Росії. У липні суд відправив шамана на примусове лікування до психіатричної лікарні.

До чого тут смерть російського міністра Зінічєва

Яковина додав, що на вимогу очільника Кремля у безлюдному місці в Сибіру на березі річки Хемчик побудували спеціальне капище у вигляді золотої юрти. Цим об'єктом нещодавно зацікавилися низка російських ЗМІ.

Які жертви та ким демонам Путін і Шойгу приносили цього разу, ми не знаємо. Але коли вони були в Сибіру, там же загинув міністр з надзвичайних ситуацій Євген Зінічєв,

– зауважив журналіст.

Й наголосив, що саме Зінічєва часто називали наступником Путіна. Як саме він загинув – невідомо, адже офіційні версії суперечать самим собі. Спочатку у російському МНС повідомили, що міністр впав з висоти на каміння при спробі врятувати оператора RT Олександра Мельника. Втім, журналісти стверджують, що інформацію про "героїчну" смерть чиновника – фейк.

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Путін хотів вибити угоду з Лукашенка, – Яковина

Яковина також звернув увагу на те, що Путін та Шойгу відправилися до Сибіру незадовго до переговорів з білоруським диктатором Олександром Лукашенком. Мовляв, у такий спосіб російський президент хотів "зібратися з силами".

Путін зібрався вибити угоду про інтеграцію з ослабленого Лукашенка, брати його тепленьким. Ритуали допомогли,

– зауважив він.

Журналіст додав, що очільнику Кремля вдалося отримати те, що він хотів, хоч і не повністю. Адже самопроголошений президент Білорусі погодився прив'язати економіку своєї країни до Росії. Для цього політики підписали низку угод.