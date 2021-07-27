За словами сестри шамана, ні він, ні його прихильники не очікували такого вироку. Адвокати подаватимуть апеляцію.
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Термін примусового лікування не встановлений
У постанові суду ідеться про те, що шаман перебуватиме під наглядом лікарів. Однак скільки часу – не вказано. Адвокат Габишева переконаний, що в психіатрії його підзахисний проведе від 2,5 до 3 років.
Також правозахисники побоюються, що шамана не лікуватимуть в Якутську, а перевезуть в інше місто.
Родичі Олександра були впевненими, що його звільнять з-під варти. Сестра планувала одразу ж відвезти його до приватних лікарів, щоб відновити здоров'я, яке останнім часом значно погіршилося.
На звільнення розраховував і сам Олександр, бо на завтра призначена медкомісія в психдиспансері для оцінки його стану. Він, судячи з усього, дійсно не був готовий до такого рішення суду,
– розповів один з адвокатів.
Що відомо про походи Габишева на Путіна
- Ще у 2019 році шаман оголосив про те, що він пішки іде з Якутії до Москви, щоб провести обряд вигнання диявола, яким, за його словами, є президент Росії Путін.
- На шляху його затримали правоохоронці та повернули в Якутськ. Там його намагалися судити, але психіатрична експертиза визнала його неосудним.
- Після звільнення він вдруге відправився на Москву. Шамана знову затримали. Цього разу йому вже інкримінували екстремізм.