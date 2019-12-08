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      Якутський шаман знову йде на Москву виганяти Путіна

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      Якутський шаман Олександр Габишев / bbc.com

      Якутський шаман Олександр Габишев, який у березні пішки вирушив у Москву "виганяти Путіна", відновив свою пішу подорож.

      Шаман вирушив у дорогу із двома супутниками і чотирма собаками. Про це заявив координатор організації "Правозахист Листівки" Олексій Прянишников, повідомляє "Интерфакс".

      Це цікаво: Шлях шамана: чому Габишев небезпечний для Путіна

      Адвокат шамана Ольга Тимофеєва підтвердила, що дія запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд закінчилася. За інформацією ЗМІ, мета і мотиви подорожі Габишева залишилися незмінними.

      Відзначимо, що у вересні російські правоохоронці затримали якутського шамана Олександра Габишева. Його звинуватили у екстремізмі.

      Хто такий Саша Шаман і навіщо він йде пішки у Москву "виганяти" Путіна?Якутський шаман Олександр Габишев вже чотири місяці пішки йде вздовж далекосхідних трас до Москви. Він вважає президента Росії породженням темних сил, з яким під силу впоратися тільки шаману. За майже дві тисячі кілометрів шляху Габишев поспілкувався з сотнями водіїв, відео з його проповідями набрали більше мільйона переглядів.


      Шаман Олександр Габишев / соцмережі

      9 вересня в столиці Бурятії пройшла акція протесту. Три дні люди не йшли з центральної площі, незважаючи на розгін силовиками і затримання. Вони вимагали скасувати підсумки виборів мера міста, а також звільнити затриманих раніше прихильників шамана.

      У липні Габишев зібрав масовий мітинг в Читі, на який зібралось понад 700 осіб. Головне гасло мітингу – "Росія без Путіна". Шаман повідомив, що вийшов з Якутії навесні і до Москви планує дійти через два роки. Він стверджує, що бог йому сказав, що "Путін не людина, а демон, і він повинен його вигнати". Шаман уточнив, що поки його дії - мирні: народні збори і мітинги. Однак, якщо це не допоможе, він готовий застосувати й "інші методи".

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії
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