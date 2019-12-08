Якутский шаман снова идет на Москву выгонять Путина

Якутский шаман Александр Габышев, который в марте пешком отправился в Москву "выгонять Путина", возобновил свое пешее путешествие.

Шаман отправился в путь с двумя спутниками и четырьмя собаками. Об этом заявил координатор организации "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников, сообщает "Интерфакс".

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Адвокат шамана Ольга Тимофеева подтвердила, что действие меры пресечения в виде подписки о невыезде закончилось. По информации СМИ, цель и мотивы путешествия Габышева остались неизменными.

Отметим, что в сентябре российские правоохранители задержали якутского шамана Александра Габышева. Его обвинили в экстремизме.

Кто такой Саша Шаман и зачем он идет пешком в Москву "выгонять" Путина?

Якутский шаман Александр Габышев уже четыре месяца пешком идет вдоль дальневосточных трасс в Москву. Он считает президента России порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману. За почти две тысячи километров пути Габышев пообщался с сотнями водителей, видео с его проповедями набрали более миллиона просмотров.





Шаман Александр Габышев / соцсети



9 сентября в столице Бурятии прошла акция протеста. Три дня люди не уходили с центральной площади, несмотря на разгон силовиками и задержания. Они требовали отменить итоги выборов мэра города, а также освободить задержанных ранее сторонников шамана.



В июле Габышев собрал массовый митинг в Чите, на который собралось более 700 человек. Главный лозунг митинга – "Россия без Путина". Шаман сообщил, что вышел из Якутии весной и до Москвы планирует дойти через два года. Он утверждает, что бог ему сказал, что "Путин не человек, а демон, и он должен его изгнать". Шаман уточнил, что пока его действия – мирные: народные собрания и митинги. Однако, если это не поможет, он готов применить и "другие методы".