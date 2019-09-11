Путь шамана: почему Габышев опасен для Путина

Сегодня речь речь пойдет о шамане Александре Габышеве, который пешком идет из Якутии в Москву. Он считает Владимира Путина "демоном" и собирается провести на Красной площади особый ритуал, чтобы изгнать его в ад.

По дороге этому шаману попадается очень много хороших людей, которые помогают ему деньгами, едой, советом и добрым словом. Но на пути его встают и силы левой руки – настоящего зла.

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В прошлый раз я рассказывал о темных шаманах из секты "Тэнгери" – это бурятские сторонники Владимира Путина, заживо сжигавшие верблюдов для укрепления его власти. Они преградили шаману Габышеву вход в свое логово, город Улан-Удэ, полностью захваченный силами тьмы.



Секта "Тэнгери" сжигает верблюдов

В прямое столкновение с Габышевым путинские шаманы вступать побоялись. Но и он, чтобы не идти на жесткий конфликт раньше времени, решил обойти столицу Бурятии по касательной. Все-таки он хочет изгнать самого Путина в Москве, а не только его мелких приспешников в столице Бурятии.

Но даже его появления в окрестностях города оказалось достаточно, чтобы сонном и погруженном в нирвану Улан-Удэ (в городе, о котором никто никогда ничего не слышал) начались настоящие революционные процессы.

И это не совпадение, волнения там были вызваны именно появлением Габышева. События развивались примерно так. Многие жители столицы Бурятии собирались встречать шамана на главной площади, которая называется там Советская.



Отряд Габышева недалеко от Улан-Удэ

Как и в других городах Сибири, они ждали, что Габышев выступит перед ними и объявит город свободным от власти Владимира Путина. Когда стало ясно, что этого не произойдет, к нему отправили делегацию на микроавтобусе "Газель".

Власти, понимая, чем это может кончиться, арестовали и делегатов, и микроавтобус. Собравшиеся на площади люди стали требовать их освобождения. После этого был арестованы еще несколько человек.

Тут уже к людям вышли местные оппозиционные политики. На площади стали звучать лозунги об изменении власти в республике. 8 сентября там прошли выборы мэра. На них победил кандидат от "Единой России".



Кандидат от "Единой России" Игорь Шутенков

Хотя почти все в городе проголосовали за его оппонента – сенатора Вячеслава Мархаева. Люди на площади начали требовать пересчитать голоса на этих выборах или провести новые выборы. Нового мэра города они легитимным не считают.

Впервые за много лет в России люди простояли на площади всю ночь. Такого даже в Москве не было. Но под утро понедельника толпа стала редеть, на площадь приехали автозаки и ОМОН. В центре Улан-Удэ включили глушилки сотовой связи.



Протесты в Улан-Удэ

Всем стало ясно, что приближается что-то нехорошее, когда глава региона Алексей Цыденов и его первый зам Игорь Зураев спешно вылетели в Петербург.

В Бурятии помимо шаманизма очень широко распространен буддизм. Глава буддийской традиционной санг-хи России Дамба Аюшеев заявил, что руководство республики просто испугалось людей: "С людьми надо говорить, а не прятаться от них".

Но разговора не получилось. Полиция, ОМОН и титушки напали на несколько десятков демонстрантов, остававшихся на площади. Их главными целями был депутат местного Хурала (так там называют парламент) Баир Цыренов.



Баир Цыренов

Противники власти попытались организовать сопротивление. В отличие от Москвы, они не побоялись толкаться и драться с полицаями. Но силы были неравны. Жена Цыренова тут же записала в Instagram ролик, в котором объявила, что арестован не только ее муж, но и его мать.

Вся в слезах, она призвала земляков прийти на новый митинг протеста, в тот же день. И люди туда пошли. Несмотря на то, что митинг считался несанкционированным, а вокруг площади стояли автобусы с ОМОНом.

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И тут есть один очень интересный момент: туда же пришел упомянутый выше сенатор Вячеслав Мархаев, который, по официальным данным, проиграл выборы мэра. Но тут есть один интересный момент: именно он считается отцом-основателем бурятского ОМОНа.

Среди полицаев у него огромный авторитет, они скорее будут слушать его приказы, а не своих формальных начальников. Проще говоря, если там соберется достаточно большая толпа, то местной власти будет сложно усидеть в своих креслах, а на полицию они могут полагаться лишь условно. Стопроцентной лояльности там и близко нет.



Мархаев выступил на акции протеста 10 сентября

В ночь с 10 на 11 сентября на главной площади столицы Бурятии такая толпа собралась: уже когда было темно, там было не менее тысячи человек. Проезжавшие мимо машины сигналили в их поддержку. Поддержка была и в сети: прямые трансляции из Улан-Удэ смотрели тысячи людей.

В свете фонариков демонстранты собирали подписи за проведение новых выборов. Парапет огромного памятника голове Ленина стал своеобразной трибуной. Выступавшие с него люди призывали не бояться ОМОНа, драться с ним и не отдавать своих людей. В Москве, кстати только за такие речи людям дают по 5 лет тюрьмы.



Протесты в Улан-Удэ

В Бурятии, однако, пока массовых задержаний нет. Люди чувствуют свою силу и выходят во все больших количествах. Там сейчас вообще идет интересный процесс самоорганизации. Демонстранты создают группы в Viber, WhatsApp, Facebook и Instagram. Там они связываются и вместе думают, что делать дальше. Расходиться пока точно не собираются.

Кстати, автозаки ОМОНА и полиции стоят тут же, рядом. Но власть очень боится их использовать. Она понимает, что там общество более сплоченное, чем в Москве: за своих побитых и арестованных выйдут их родственники, а за тех – их родственники и так далее.

Сейчас ситуация там очень неопределенная, похожая на качели, может уйти в любую сторону. Конечно, там может победить и власть – у нее и деньги, и СМИ, и сила, и все остальные ресурсы.

Но могут победить и обычные люди, поскольку на их стороне правда. Впрочем, в любом случае вся эта история показывает, насколько слаба российская власть.

Вы только посмотрите на абсурд всей это ситуации: появление антипутинского шамана лишь в окрестностях сибирского города (он даже туда не заходил) вызвало там настоящий политический кризис.



Шаман Александр Габышев

На главной площади три дня (и даже по ночам) идут несанкционированные митинги, власти глушат сотовую связь и применяют ОМОН, лидеров оппозиции арестовывают и куда-то увозят, глава региона в панике из него убегает, а местные религиозные лидеры винят его в трусости. В Улан-Удэ такого не было вообще никогда.

Ну а шаман Габышев, с ареста сторонников которого все и началось, даже не участвует в этой ситуации. Сейчас он спокойно шагает себе в направлении следующего большого города – Иркутска. До него от Улан-Удэ примерно 450 километров.

По последним данным, сейчас он находится как раз около границы Иркутской области. Думаю, руководители этого региона сейчас очень внимательно следят за тем, что творится у соседей.

Почти не сомневаюсь, что они в панике пытаются придумать, что делать с хорошим шаманом из Якутии. Начальники же не дураки, они видят, что он одним своим появлением вызывает в людях желание восстать против власти Владимира Путина.

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Эта ситуация для Кремля и ранее была бы очень опасной, но сейчас она опасна вдвойне. 8 сентября в Иркутске прошли выборы в городской парламент. Большинство получила оппозиция.

Теперь она сможет назначить сити-менеджера (аналог мэра), который согласует пустить шамана в город. И вот тогда, я надеюсь, начнется что-то очень-очень интересное.