Путь шамана: сможет ли Габышев изгнать Путина?

Сибирский шаман Алесандр Габышев, который уже пару месяцев идет пешком из родной Якутии в Москву, в России стал уже фольклорным, полумифическим персонажем. Если кто пропустил начало этой истории: Габышев объявил, что Владимир Путин является не президентом РФ, как думают некоторые, а самым настоящим демоном, захватившим власть в Кремле.

Чтобы избавить Россию и всю планету от этого существа, Габышев намерен провести в Москве специальный ритуал изгнания Владимира Путина. По завершении ритуала нынешний президент РФ провалится в ад, где, по мнению шамана, ему самое место.

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Чтобы ритуал прошел как полагается, Габышев должен добраться до Москвы обязательно пешком. Это, вроде как, зарядит его необходимой силой со стороны людей и природы. Вот поэтому шаман неспеша идет себе в Москву.

Конечно, у большинства людей этот человек и его затея вызывают улыбку. Отншения между демонами и шаманами – история очень уж экзотическая, если не сказать больше. Но есть люди, которые отноятся к господину Габышеву и его походу очень серьзно. У него уже появились свои последователи – теперь он идет не один, а в компании десятка апостолов.

Видео: как якутский шаман идет "изгонять" Путина

По Сибири ходят слухи, что шаман научился избавлять людей от болезней – добрым словом и прикосновением. Местные СМИ пишут, что он таким образом излечил какую-то женщину от хронической мигрени. Это, конечно же, полная ерунда. Но огромные массы людей в такие истории верят. И благодарить за это надо именно Владимира Путина, который последние лет 15 активно насаждал в России мракобесие и религиозность вместо критического мышления и науки.

Как бы то ни было, выступления шамана собирают сотни слушателей. А говорить он умеет очень складно и толково. И вовсе не производит впечатления сумасшедшего человека. Аудитория уже вполне серьезно воспринимает его заявления о том, что Путин – это демон.

Но еще более внимательно к Габышеву стали относиться местные сибирские власти. Они не очень понимают, что с ним делать. Шаман явно настроен против Путина. Он собирает все больше и больше сторонников. Оставить его в покое нельзя. Но и посадить пока не за что.

Что еще хуже, местные руководители и сами начинают верить в Габышева. За 20 лет путинского мракобесия вера в сверхъестественные силы стала почти всеобщей. Руководители Бурятии сами недавно сожгли пятерых верблюдов, чтобы задобрить злых духов. Вы понимаете, шаман для них – настоящий! Они его боятся.



Якутский шаман

Ну и самое главное. Я тут, конечно, в чудеса не верю, но должен отметить интересную закономерность.

Чем ближе якутский шаман подходит к Москве, тем хуже идут дела у Владимира Путина.

► Во-первых, оппозиция становится все более смелой и решительной. Митинги в Москве, Петербурге и других городах набирают обороты. Народ перестал бояться полицаев и выступает против власти, не смотря на аресты, уголовные дела, отчисления из институтов и даже угрозы забрать детей.

► Во-вторых, у самого "демона Путина" начали валиться из рук его действительно адские, уродливые и противоестественные орудия убийства. Сначала сгорела странная, тайная подлодка "Лошарик", специально созданная для чудовищных глубин. Потом на испытаниях взорвался судя по всему подводный атомный беспилотник "Посейдон". Его тоже создают, чтобы нести гибель миллионам людей, причем опять же – из черной пучины океана.

► Между этими событиями Путин в панике залез в батискаф и спустился на дно Финского залива. Если следовать логике Габышева, он, наверное, пытался умилостивить царящих там властителей тьмы. Но, похоже, ему это не помогло.

► Шаман наш продолжает упорно шагать в Москву, через всю Сибирь, которая сейчас одновременно тонет в наводнениях и горит в жутких лесных пожарах. Кстати, сам Габышев говорит, что эти стихийные бедствия – дело рук кремлевских демонов, которые просто ненавидят все живое и хотят его уничтожить. Честно говоря, я в этом сомневаюсь, но Габышеву виднее – он все-таки шаман.

Но самое забавное в этой истории начнется, когда он начнет приходить в большие города. Сейчас на очереди Улан-Удэ, потом Иркутск, а затем – Красноярск. Там наверняка будут тысячи желающих увидеть Габышева и поговорить с ним лично. Я вам гарантирую: тупейшая российская власть этого испугается и начнет делать идиотские ошибки – попробует разогнать людей или даже посадить самого шамана по выдуманной статье.

На выручку ему придут верные апостолы и обычные последователи. Власть жестко противопоставит себя суеверным, темным и не очень образованным жителям своих же регионов. А это, между прочим, – основа электората Владимира Путина.

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Я почти не сомневаюсь, что из-за этого там начнется какая-то невероятная сюрреалистическая дискотека с абсолютно непредсказуемыми последствиями. Думаю, это будет одна из самых интересных историй наступающей осени.

Свободный Гонконг

Массовые протесты против авторитарной власти идут сейчас не только в Москве, но и в Гонконге. Это бывшая британская колония. Город, который формально является частью Китая, но на самом деле до 2047 года живет по своим законам и правилам. С весны в Гонконге не прекращаются выступления местных жителей, которые протестуют против нарастающего вмешательства Пекина в местные дела. Если совсем просто, то жители Гонконга не хотят менять свою свободную и независимую судебную систему, созданную по британскому образцу, на китайские народные суды, полностью зависимые от властей.

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По ходу протестов люди стали требовать еще и полной демократии при избрании городских властей, а также продления своей независимости и на период после 2047 года. Для Китая это было слишком. Пекин не может себе позволить, чтобы внутри страны был огромный город, живущий по принципам западной демократии. На подавление акций протеста были брошены огромные силы, но пока никакого особого успеха они не достигли. Более того, Гонконг практически парализован митингам, а его аэропорт два дня вовсе не работал.



Протесты в Гонконге

Ситуация стала критической. По сути дела, речь шла уже о том, что назначенные по согласованию с Пекином власти не вполне контролировали Гонконг. Это стало походить на начало революции. Китайские власти также очень встревожены появлением лозунгов об объявлении Гонконга независимым государством, а также о звучащих в Лондоне призывах раздать всем гонконгцам британские паспорта.

Нервы у китайских руководителей не выдержали. Они отдали приказ стянуть к границе Гонконга войска и бронетехнику. И то, и другое американские спутники-шпионы нашли в китайском городе Шенчжень на границе с Гонконгом. БТРы, например, стоят на местном стадионе.



Возможно Китай готовит повторение силового сценария

Видимо, Китай готовит повторение силового сценария подавления демократического восстания. Такое уже было в 1989 году на площади Тяньаньмэнь в Пекине, где солдаты убили сотни людей.

Но сейчас повторение подобной ситуации было бы намного более опасным:

Во-первых, на защиту Гонконга наверняка встанет Великобритания. Во-вторых, сдаваться они явно не собираются. В-третьих, силовая операция против Гонконга навсегда поставит крест на добровольном возвращении Тайваня в состав Китая. А это – главная геополитическая задача Пекина на ближайшие десятилетия.

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Жители Тайваня сейчас очень внимательно смотрят за тем, что происходит в Гонконге и примеряют ситуацию на себя. Китай официально предлагает им тоже вернуться в состав единой страны на правах самоуправления, как и Гонконг. Если же это самоуправление будет раздавлено войсками, про Тайвань Пекину придется забыть. Возможно даже, навсегда.