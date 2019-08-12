Протести у Гонконгу: аеропорт мегаполісу скасував усі рейси

Міжнародний аеропорт Гонконгу скасував всі вильоти через акції протесту, які тривають вже четвертий день у головному терміналі летовища. Через це тисячі пасажирів не можуть вибратися з країни.

Як каже адміністрація аеропорту, мовиться про скасування взагалі всіх рейсів. Проте пасажирським літакам, які перебувають у дорозі та виконують рейс до Гонконгу, все ж дозволять приземлитися. Про це інформує BBC.

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Річ у тім, що протести, які вирують у мегаполісі, серйозно порушили діяльність об’єкта. Так, 9 серпня протестувальники заблокували один із терміналів аеропорту. Через це там ввели жорсткі обмеження: входити у термінали мали право лиш пасажири з діючими квитками на авіарейси.

Поки невідомо, коли вильоти відновлять.





Протестувальники в аеропорту Гонконгу/ фото Getty images

Що відомо про протести у Гонконгу?

Вони розпочались на початку червня через новий закон, який розглядав парламент мегаполісу. Мовиться про поправку про екстрадицію підозрюваних осіб, які переховуються від правосуддя. Згідно з ним, підсудних дозволяли б екстрадувати в Тайвань, Макао, материковий Китай та в інші країни.



Протестувальники переконані, що завдяки цьому закону Китай зміг би репресувати дисидентів, політичних активістів і тих, хто втік в Гонконг. Закон також називають ще одним кроком до втрати автономії міста.