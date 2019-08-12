13:12
12 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін повчає Трампа. Суперсила Пині
      Вєсті Кремля
      22:50, 10 серпня
      Вєсті.UA. Жир: Що чекає на Луценка. Азартні зміни від Зеленського
      Вєсті.UA
      18:35, 10 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Протести у Гонконгу: аеропорт мегаполісу скасував усі рейси

      152 Читать новость на русском
      Протестувальники в аеропорту Гонконга
      Протестувальники в аеропорту Гонконга / Getty images

      Міжнародний аеропорт Гонконгу скасував всі вильоти через акції протесту, які тривають вже четвертий день у головному терміналі летовища. Через це тисячі пасажирів не можуть вибратися з країни.

      Як каже адміністрація аеропорту, мовиться про скасування взагалі всіх рейсів. Проте пасажирським літакам, які перебувають у дорозі та виконують рейс до Гонконгу, все ж дозволять приземлитися. Про це інформує BBC.

      Дивіться також: Спалах насилля у Гонконзі, поліція застосувала сльозогінний газ: фото та відео

      Річ у тім, що протести, які вирують у мегаполісі, серйозно порушили діяльність об’єкта. Так, 9 серпня протестувальники заблокували один із терміналів аеропорту. Через це там ввели жорсткі обмеження: входити у термінали мали право лиш пасажири з діючими квитками на авіарейси.

      Поки невідомо, коли вильоти відновлять.

      протести аеропорт Гонконг
      протести Гонконг аеропорт
      Протестувальники в аеропорту Гонконгу/ фото Getty images

      Що відомо про протести у Гонконгу?

      Вони розпочались на початку червня через новий закон, який розглядав парламент мегаполісу. Мовиться про поправку про екстрадицію підозрюваних осіб, які переховуються від правосуддя. Згідно з ним, підсудних дозволяли б екстрадувати в Тайвань, Макао, материковий Китай та в інші країни.

      Протестувальники переконані, що завдяки цьому закону Китай зміг би репресувати дисидентів, політичних активістів і тих, хто втік в Гонконг. Закон також називають ще одним кроком до втрати автономії міста.

      Найважливіші моменти протестів у Гонконгу: 
      blog_ava
      Як швидко зробити скріншот: ТОП-10 корисних програм, які знадобляться кожному
      сьогодні
      11526
      Теги: Новини політики Протести у Гонконгу Протести авіація
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Жану Нувелю – 74: приголомшливі споруди архітектора, які ви захочете побачити на власні очі
      сьогодні , 12:30 Жану Нувелю – 74: приголомшливі споруди архітектора, які ви захочете побачити на власні очі
      Марія Бондар 193
      Бойовики "ЛНР" стягнули до лінії фронту додаткові підрозділи
      сьогодні , 12:00 Бойовики "ЛНР" стягнули до лінії фронту додаткові підрозділи
      Дмитро Снєгирьов 709
      10 найцікавіших фактів про пивоваріння в Україні
      сьогодні , 09:30 10 найцікавіших фактів про пивоваріння в Україні
      884
      "Балтийские тигры" могли бы прижиться на украинском Донбассе
      сьогодні , 08:50 "Балтийские тигры" могли бы прижиться на украинском Донбассе
      Максим Єфімов 1204
      Головні новин 11 серпня: Путін з'їздив до Криму та сутички в Єрусалимі
      сьогодні , 08:03 Головні новин 11 серпня: Путін з'їздив до Криму та сутички в Єрусалимі
      5164
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук