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      У Гонконзі група людей з палицями напала на протестувальників: постраждали 36 осіб

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      Напад на протестувальників у Гонконзі
      Напад на протестувальників у Гонконзі / South China Morning Post

      Озброєна палицями група людей напала на демонстрантів, які поверталися з акції протесту у центрі Гонконгу. Внаслідок сутички на станції метро Yuen Long щонайменше 36 осіб отримали травми.

      За повідомленням видання RTHK, один з потерпілих перебуває у критичному стані, четверо постраждалих госпіталізовані з серйозними травмами. Зазначається, що серед постраждалих є журналісти.

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      Напад вчинила група людей в білих футболках, повідомляє South China Morning Post. На момент прибуття поліції на місце події підозрювані зникли. На кадрах, розміщених у соціальних мережах, видно, як на людей нападали і всередині потяга, що стояв на станції в метро.

      У неділю, 21 липня, в Гонконзі пройшла акція протесту проти закону про екстрадицію. Протестуючі закидали яйцями офіс канцелярії центрального уряду Китаю, а також розфарбували фарбою з балончиків відділення поліції.

      протести у Гонконзі
      Протести у центрі Гонконгу 21 липня / Фото South China Morning Post

      Важливо!  Хоча прем'єр Керрі Лемп 2 липня заявила, що законопроект не буде вноситися до Законодавчої ради, протестувальники продовжують наполягати на його повному відкликанні. Мітингувальники тепер також вимагають розслідування щодо розгону поліцією учасників акції.

      Що відомо про протести у Гонконзі?

      Вони розпочались на початку червня через новий закон, який розглядав парламент мегаполісу. Мовиться про поправку про екстрадицію підозрюваних осіб, які переховуються від правосуддя. Згідно з ним, підсудних дозволяли б екстрадувати в Тайвань, Макао, материковий Китай та інші країни.

      Протестувальники переконані, що завдяки цьому закону Китай зміг би репресувати дисидентів, політичних активістів і тих, хто втік в Гонконг. Закон також називають ще одним кроком до втрати автономії міста.

      Багатотисячні протести наткнулись на опір з боку правоохоронців. Так, 12 червня поліція застосувала щодо протестувальників перцевий газ, кийки та гумові кулі. Після цих кривавих подій уряд Гонконгу пішов на поступки. Та вже 16 червня активісти знову вийшли на вулиці. Тисячі людей закликали до повної відмови від законодавства про екстрадицію, а ще – вимагали відставки керівника адміністрації Гонконгу Керрі Лам.

      blog_ava
      З шоу-бізнесу в політику: які зірки проходять в Раду нового скликання і хто уже мав мандат
      22 липня
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      Теги: Журналісти Китай Протести у Гонконгу
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