05:32
2 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЄ АНДРІЙ БОГДАН ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Трамп отримав орден за мир. Трюдо на місці Путіна
      Вєсті Кремля
      21:02, 1 липня
      Вєсті. UA: Секретний план одіозного Киви. Страшне повернення Клюєва
      Вєсті.UA
      19:14, 1 липня
      Чому українці потрапляють у туристичні шахрайства та як отримати компенсацію за затримку рейсу
      ЦРУ
      09:00, 28 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      ПАРЄ АНДРІЙ БОГДАН ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Влада Гонконгу відмовилася від скандального закону про екстрадицію

      26 Читать новость на русском
      У Гонконгу пішли на поступки протестувальникам та скасували скандальний закон
      У Гонконгу пішли на поступки протестувальникам та скасували скандальний закон / Фото з відкритих джерел

      Прем'єр-міністерка Гонконгу Керрі Лем у вівторок, 2 липня, заявила про відмову від закону про екстрадицію, який викликав численні протести. Законопроект більше не буде вноситися до Законодавчої ради.

      Керрі Лем особисто вибачилася перед активістами за протиріччя в законопроекті і наголосила, що уряд не буде продовжувати його обговорення, тому він автоматично знімається з порядку денного у липні 2020 року, повідомляє DW.

      Це цікаво: "Батьки вигнали мене з дому після протестів": мітинги у Гонконзі на сторінках світових ЗМІ

      Висування законопроекту урядом Гонконгу викликало найбільші протести за останні три десятиліття. У понеділок, в 22-ту річницю повернення Гонконгу до складу Китаю, протести загострилися. Поряд з мирними маніфестаціями, сотні людей тимчасово окупували місцевий парламент. Деякі демонстранти нанесли на стіни будівлі гасла протесту і частково зруйнували будинок.

      Керрі Лем засудила насильство і попередила, що винні будуть притягнені до відповідальності. Водночас вона висловила надію, що порядок незабаром буде відновлений.

      Що відомо про протести у Гонконзі?

      Вони розпочались на початку червня через новий закон, який розглядав парламент мегаполісу. Мовиться про поправку про екстрадицію підозрюваних осіб, які переховуються від правосуддя. Згідно з ним, підсудних дозволяли б екстрадувати в Тайвань, Макао, материковий Китай та інші країни.

      Протестувальники переконані, що завдяки цьому закону Китай зміг би репресувати дисидентів, політичних активістів і тих, хто втік в Гонконг. Закон також називають ще одним кроком до втрати автономії міста.

      До речі, Гонконг перейшов від Великої Британії під юрисдикцію Китаю ще у 1997 році. Але мегаполіс зберіг окрему адміністрацію, законодавство і судову систему. Його жителі користуються багатьма свободами, яких не мають китайці.

      blog_ava
      Клімкін пішов у відпустку і не йде в Раду: можливо, побореться за крісло мера Києва
      1 липня
      1363
      Теги: Новини політики Протести у Гонконгу Китай
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Обстріл санітарного автомобіля на Донбасі: що відомо про загиблу Ірину Шевченко
      сьогодні , 01:23 Обстріл санітарного автомобіля на Донбасі: що відомо про загиблу Ірину Шевченко
      Андрій Шляхтін 1107
      Трамп и диктаторы
      сьогодні , 00:30 Трамп и диктаторы
      Іван Яковина 184
      Головні новини 1 липня: непоправні втрати для українського війська, політична відпустка Клімкіна
      1 липня , 22:25 Головні новини 1 липня: непоправні втрати для українського війська, політична відпустка Клімкіна
      3376
      Військові: "Було б добре залишитися живими, а що робити – ми не сумніваємось"
      1 липня , 22:00 Військові: "Було б добре залишитися живими, а що робити – ми не сумніваємось"
      Володимир Патола 760
      Європейські ігри 2019 у Мінську: медальний залік та результати збірної України
      30 червня , 18:17 Європейські ігри 2019 у Мінську: медальний залік та результати збірної України
      18897
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук