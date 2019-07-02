Влада Гонконгу відмовилася від скандального закону про екстрадицію

Прем'єр-міністерка Гонконгу Керрі Лем у вівторок, 2 липня, заявила про відмову від закону про екстрадицію, який викликав численні протести. Законопроект більше не буде вноситися до Законодавчої ради.

Керрі Лем особисто вибачилася перед активістами за протиріччя в законопроекті і наголосила, що уряд не буде продовжувати його обговорення, тому він автоматично знімається з порядку денного у липні 2020 року, повідомляє DW.

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Висування законопроекту урядом Гонконгу викликало найбільші протести за останні три десятиліття. У понеділок, в 22-ту річницю повернення Гонконгу до складу Китаю, протести загострилися. Поряд з мирними маніфестаціями, сотні людей тимчасово окупували місцевий парламент. Деякі демонстранти нанесли на стіни будівлі гасла протесту і частково зруйнували будинок.

Керрі Лем засудила насильство і попередила, що винні будуть притягнені до відповідальності. Водночас вона висловила надію, що порядок незабаром буде відновлений.

Що відомо про протести у Гонконзі?

Вони розпочались на початку червня через новий закон, який розглядав парламент мегаполісу. Мовиться про поправку про екстрадицію підозрюваних осіб, які переховуються від правосуддя. Згідно з ним, підсудних дозволяли б екстрадувати в Тайвань, Макао, материковий Китай та інші країни.



Протестувальники переконані, що завдяки цьому закону Китай зміг би репресувати дисидентів, політичних активістів і тих, хто втік в Гонконг. Закон також називають ще одним кроком до втрати автономії міста.

До речі, Гонконг перейшов від Великої Британії під юрисдикцію Китаю ще у 1997 році. Але мегаполіс зберіг окрему адміністрацію, законодавство і судову систему. Його жителі користуються багатьма свободами, яких не мають китайці.