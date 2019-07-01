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      Багатотисячні протести у Гонконгу відновилися – поліція застосувала силу

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      Протести у Гонконгу відновилися
      Протести у Гонконгу відновилися / Фото з відкритих джерел

      У понеділок вранці, 1 липня, невеликі групи переважно молодих протестувальників у масках захопили три ключові магістралі в районі фінансового центру. Поліцейські розгорнули металеві та пластикові бар'єри, щоб перекрити дорогу для протестувальників. Вони спробувала розігнати людей застосувавши сльозогінний газ і гумові кийки.

      Місто сколихнули багатотисячні протести та демонстрації протягом останніх трьох тижнів. Протестувальники вимагають скасування законопроекту, який дозволяє екстрадицю на материкову частину Китаю.

      Цікаво: Порносайти припинили роботу в день протестів у Гонконзі, щоб люди вийшли на вулиці

      Спецназ екіпірований шоломами та щитами зіткнувся з протестувальниками на одній із вулиць, повідомляє The Guardian.

      Демонстрантам вдалося демонтувати дорожні загородження, встановлені поліцією в ніч на 1 липня, щоб перешкодити протестам.

      Зараз тисячі людей починають збиратися на центральних вулицях Гонконгу. Багато з них традиційно прийшли на акцію з парасольками – не тільки через погоду, але і для імпровізованого захисту від поліції.

      На понеділок, 1 липня, у Гонконзі запланована масова демонстрація, в якій очікується участь сотень тисяч протестуючих. Протест приурочений до 22-ї річниці передачі Гонконгу з-під британського управління Китаю.

      Гонконг перейшов від Великої Британії під юрисдикцію Китаю ще у 1997 році. Але мегаполіс зберіг окрему адміністрацію, законодавство і судову систему. Його жителі користуються багатьма свободами, яких не мають китайці.

      Протести у Гонконгу розпочалися на початку червня. Після кровопролитних подій 12 червня, під час яких поліція застосувала щодо протестувальників перцевий газ, кийки та гумові кулі, уряд пішов на поступки. Та вже 16 червня активісти знову вийшли на вулиці Гонконгу. Тисячі людей закликали до повної відмови від законодавства про екстрадицію, а ще – вимагали відставки керівника адміністрації Гонконгу Керрі Лам. 

      Пекін вже не вперше намагається прискорити процес інтеграції, який відповідно до домовленостей з британцями має тривати до 2047 року. П'ять років тому гонконці вийшли на масові протести проти намірів Китаю взяти під повний контроль виборчий процес в мегаполісі. Так звана революція парасольок тривала два з половиною місяці. Але зрештою мітингувальники не досягли заявлених цілей.

      Що відомо про закон, проти якого протестують у Гонконзі?Поправка про екстрадицію підозрюваних осіб, які переховуються від правосуддя – це новий закон, який з 9 червня розглядав гонконгський парламент. Згідно з ним, підсудних дозволяли б екстрадувати в Тайвань, Макао, материковий Китай та інші країни.

      Протестувальники переконані, що завдяки цьому закону Китай зміг би репресувати дисидентів, політичних активістів і тих, хто втік в Гонконг. Закон також називають ще одним кроком до втрати автономії міста.

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      Теги: Поліція Новини політики Протести у Гонконгу Китай
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