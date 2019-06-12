Поліція почала стріляти по мітингувальниках у Гонконгу: фото та відео 18+

Понад 1 мільйон людей вийшли на вулиці Гонконгу протестувати проти введення поправки до законопроекту про екстрадицію підозрюваних осіб, які переховуються від правосуддя. Поліція Гонконгу почала силовий розгін демонстрантів.

У середу, 12 червня, десятки тисяч людей, в основному молодь і студенти, вийшли блокувати вулиці біля урядових будівель, пише ВВС. Поліція застосувала щодо них перцевий газ, кийки та гумові кулі.

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У поліції Гонконгу заявили, що дії протестувальників вийшли за рамки звичайного мирного зібрання.

Ми закликаємо їх розійтися, інакше нам доведеться застосувати силу,

– йдеться у заяві поліції.

Очевидці постять відео у соціальних мережах із місця подій, на яких видно, що багато людей отримали поранення.

6.12

When riot police started the evcuation, a foreigner was sitting beside the bush, being chased away by the police.

He said his legs were hurt, could only walk slowly, and then sprayed by pepper spray INSANELY.#HongKongProtest #antiextraditionlaw #antiELAB #ExtraditionLaw pic.twitter.com/iuwPuuMxBo — Please save Hong Kong (@save_hk_please) 12 июня 2019 г.

Акція у Гонконгу – наймасштабніша з 1997 року, коли Британія повернула місто під суверенітет Китаю.

Protestor got shot by HONG KONG police. #HongKongProtest please share. Solidarity with HK pic.twitter.com/uKEInaa2gI — Emily Ching (@Emchingcman) 12 июня 2019 г.

[6.12 Protest]

After chasing the protesters away from Harcourt Road to Admiralty station, the police sprayed these unarmed protesters with pepper spray, ignoring the safety of passengers aside.#antiELAB #antiextradition #hongkongpolice #hongkongprotest #ExtraditionLaw pic.twitter.com/6QkQfm92AF — Please save Hong Kong (@save_hk_please) 12 июня 2019 г.

Що відомо про акцію протесту у Гонконгу?

Влада Китаю наполягає на якнайшвидшому прийнятті закону про екстрадицію. Якщо поправка буде прийнята, жителів міста зможуть екстрадувати навіть в ті країни, з якими у Гонконгу немає про це договору, в тому числі в Тайвань, Макао і материкову частину Китаю.

На думку учасників мітингу, ця поправка може покласти край автономності Гонконгу. По суті вона стосуватиметься будь-якого жителя міста, діяльність якого суперечить позиції Пекіна.

У протестах беруть участь представники найрізноманітніших верств населення Гонконгу – студенти, адвокати, бізнесмени. На різних платформах написані сотні петицій.

Організатори протестів кажуть, що у минулу неділю на вулиці вийшли понад мільйон людей. За даними поліції, їх було 240 тисяч.