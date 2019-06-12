Поліція почала стріляти по мітингувальниках у Гонконгу: фото та відео 18+
Понад 1 мільйон людей вийшли на вулиці Гонконгу протестувати проти введення поправки до законопроекту про екстрадицію підозрюваних осіб, які переховуються від правосуддя. Поліція Гонконгу почала силовий розгін демонстрантів.
У середу, 12 червня, десятки тисяч людей, в основному молодь і студенти, вийшли блокувати вулиці біля урядових будівель, пише ВВС. Поліція застосувала щодо них перцевий газ, кийки та гумові кулі.
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У поліції Гонконгу заявили, що дії протестувальників вийшли за рамки звичайного мирного зібрання.
Ми закликаємо їх розійтися, інакше нам доведеться застосувати силу,
– йдеться у заяві поліції.
Очевидці постять відео у соціальних мережах із місця подій, на яких видно, що багато людей отримали поранення.
Акція у Гонконгу – наймасштабніша з 1997 року, коли Британія повернула місто під суверенітет Китаю.
Що відомо про акцію протесту у Гонконгу?
Влада Китаю наполягає на якнайшвидшому прийнятті закону про екстрадицію. Якщо поправка буде прийнята, жителів міста зможуть екстрадувати навіть в ті країни, з якими у Гонконгу немає про це договору, в тому числі в Тайвань, Макао і материкову частину Китаю.
На думку учасників мітингу, ця поправка може покласти край автономності Гонконгу. По суті вона стосуватиметься будь-якого жителя міста, діяльність якого суперечить позиції Пекіна.
У протестах беруть участь представники найрізноманітніших верств населення Гонконгу – студенти, адвокати, бізнесмени. На різних платформах написані сотні петицій.
Організатори протестів кажуть, що у минулу неділю на вулиці вийшли понад мільйон людей. За даними поліції, їх було 240 тисяч.