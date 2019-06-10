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      У Гонконзі масові протести проти законопроекту про екстрадицію в Китай: фото

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      Масові протести у Гонконгу
      Масові протести у Гонконгу / AFP

      Понад 1 мільйон людей вийшли на вулиці Гонконгу протестувати проти введення поправки до законопроекту про екстрадицію підозрюваних осіб, які переховуються від правосуддя.

      Місцева поліція нарахувала 240 тисяч протестувальників. Під час демонстрації люди заблокували кілька вулиць міста, а також одну станцію гонконгського метрополітену, повідомила служба BBC.

      До речі, у Казахстані. під час виборів, поліція масово затримувала мітингувальників

      Чому люди протестують?

      Голосування щодо законопроекту має відбутися 12 червня. Нова поправка в разі її прийняття дозволить Гонконгу видавати підозрюваних країнам, з якими у нього немає угод про екстрадицію, наприклад, Тайваню, Макао, континентальної частини Китаю.

      На думку учасників мітингу, дана поправка може покласти край автономності Гонконгу. По суті вона стосуватиметься будь-якого жителя міста, діяльність якого суперечить позиції Пекіна.

      Протести у Гонконзі вже стали найбільшими в історії цього спеціального адміністративного району Китаю за останні 10 років. Поліція провела сім арештів, а також зафіксувала один випадок розпалювання вогню. Повідомляється, що співробітники правоохоронних органів використовують проти мітингувальників сльозогінний газ.

      Фото AFP

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      Теги: Протести у Гонконгу Китай
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